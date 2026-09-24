Satana News : मुस्लिम दाम्पत्याच्या हस्ते गणरायाची महाआरती; सटाण्यात सर्वेश्वरी महिला सामाजिक मंडळाकडून सामाजिक सलोख्याचा संदेश

सटाणा - गणेशोत्सवाच्या उत्साहात सामाजिक सलोखा आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देत चौगाव रस्त्यावरील सर्वेश्वरी महिला सामाजिक मंडळाने यंदा आगळावेगळा उपक्रम राबविला. मंडळाने मुस्लिम दाम्पत्याला गणरायाच्या महाआरतीचा मान देत धार्मिक ऐक्याची प्रेरणादायी प्रचिती घडवून आणली. फजल शेख यांनी पत्नी सौ.गजाला शेख यांच्यासह गणरायाची मनोभावे महाआरती केली. या उपक्रमाचे उपस्थितांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले..मुस्लिम दाम्पत्याच्या हस्ते गणरायाची महाआरतीगणेशोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वेश्वरी महिला सामाजिक मंडळाच्या वतीने सामाजिक सद्भावना वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम घेण्यात आला. फजल शेख व त्यांच्या पत्नी सौ. गजाला शेख यांनी गणरायाची विधिवत पूजा करून महाआरती केली. यावेळी परिसरातील नागरिकांसह दोन्ही समाजातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मंडळाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयातून धर्मापलीकडे माणुसकी आणि सामाजिक एकतेचा संदेश देण्यात आला.या उपक्रमाचे सटाणा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील यांनी कौतुक केले. सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले..यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते बापू अमृतकार, राजेंद्र राका, डॉ. राजेंद्र बागुल, ज्येष्ठ पत्रकार अंबादास देवरे, मंडळात अध्यक्षा माधुरी अमृतकार, उपाध्यक्षा सविता आहिरे, खजिनदार मालती सोनवणे, सदस्या छाया देवरे, अनिता शेवाळे, रेवती नेरकर, शोभा नेरकर, अनिता नेरकर, संगीता खानकरी, वैशाली वाघचौरे, कोमल बाविस्कर, अनिता चव्हाण, प्रतिभा बच्छाव, अर्चना सोनवणे, क्युरी पडालिया, अनिता आहिरे, रंजना परदेशी, बबिता मोरे, वनिता आहिरे, जयश्री नेरकर, वैशाली शिरोडे, रेणुका चव्हाण, सविता मोरे, पल्लवी शेवाळे, ज्योती खैरनार यांच्यासह मंडळाच्या पदाधिकारी व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..यावेळी बोलताना पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील म्हणाले, गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक सण नसून समाजाला एकत्र आणणारे व्यासपीठ आहे. सर्वेश्वरी महिला सामाजिक मंडळाने मुस्लिम दाम्पत्याला गणरायाच्या महाआरतीचा मान देऊन हिंदू-मुस्लिम ऐक्य आणि सामाजिक सद्भावनेचा सुंदर संदेश दिला आहे. आजच्या काळात समाजाला अशाच एकतेची आणि परस्पर सन्मानाची गरज आहे. सटाणा शहराची शांतता, सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा अधिक दृढ करण्यासाठी हा उपक्रम निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल, असेही पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी सांगितले..धार्मिक उत्सवाला सामाजिक बांधिलकीची जोड देत वर्षभर सातत्याने राबविलेले उपक्रम खरोखरच प्रेरणादायी आहेत. महिलांच्या एकजुटीतून समाजासाठी सकारात्मक काम उभे राहत असल्याचे या मंडळाने दाखवून दिले आहे. या सेवाभावी कार्याने मी भारावून गेले असून, या मंडळाची आजीव सभासद होण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी भावना लोकनियुक्त नगराध्यक्षा हर्षदा पाटील यांनी व्यक्त केली.दरम्यान, मंडळाच्या या उपक्रमाचे परिसरातून कौतुक होत असून, गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक ऐक्याची वीण अधिक घट्ट करण्याचा आदर्श सर्वेश्वरी महिला सामाजिक मंडळाने घालून दिल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.