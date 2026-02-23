RTE Admission Rule : 'आरटीई'चा नवा नियम विद्यार्थ्यांच्या मुळावर! १ किमीच्या अटीमुळे हजारो गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती

सटाणा, नामपूर: शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) यंदापासून प्रवेशासाठी एक किलोमीटरची अट लागू केल्याने विद्यार्थ्यांची मोठ्या गैरसोय होणार असून राज्यात आरटीईच्या हजारो जागा रिक्त राहण्याची भीती व्यक्त करीत शिक्षण विभागाने फेरविचार करावा, अशी मागणी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे. .शहरी भागात अनेक पालक अपरिहार्य कारणास्तव शहरापासून लांब अंतरावर राहतात. ग्रामीण भागातील अनेक पालक तीन ते पाच किलोमीटर अंतरावर शेतांमध्ये घर करून राहतात. त्यामुळे अशा गरजू पालकांना आरटीई प्रवेश दिवास्वप्न ठरणार आहे..अंतराचा नियम हा विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधक आणि पालकांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप शिक्षक पालक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेशासाठी असलेली २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद पहिली ते आठवीपर्यंत लागू आहे. .अशा परिस्थितीत पहिलीच्या प्रवेशासाठी घरापासून एक किलोमीटरवर असलेल्या शाळा निवडण्याची सक्ती लावणे विसंगत व तर्कहीन आहे. यापूर्वी शिक्षण विभागाकडून एक, दोन आणि तीन किलोमीटर अंतराच्या शाळा निवडीची संधी दिली जात होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होत होते. मात्र, सध्या एक किलोमीटर परिसरातील मोजक्याच शाळांपुरते पर्याय मर्यादित राहणार आहेत..एक किलोमीटरची अट जाचकनामपूर शहरात सात ते आठ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कार्यरत असल्या, तरी अपवाद वगळता सर्व शाळा अनधिकृत असल्याचे खुद्द शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. एकमेव मान्यताप्राप्त आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या काकडगाव येथे कार्यरत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या एक किलोमीटरच्या अटीमुळे शहरातील एकाही विद्यार्थ्याला आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे..Education News : ‘बुद्धि’मत्तेचाच लागला कस! पाचवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा संपन्न.हक्काचे शिक्षण घेत असताना बालक व पालकांवर अन्याय होत आहे. सरकारने ‘आरटीई’ कायद्यांतर्गत प्रवेशप्रक्रियेसाठी सध्याच्या एक किलोमीटर परिघापर्यंत अंतराचा नियम रद्द करून पूर्वीचाच तीन किलोमीटर अंतराचा नियम लागू करावा.- सचिन पवार, पालक.शहरी ग्रामीण व उपनगरी भागांत हा नियम विद्यार्थ्यांसाठी अधिकच अडचणीचा ठरणार आहे. नियम तयार करताना त्यामागील मूलभूत उद्देश हा विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्रवेशाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा असला पाहिजे. मात्र, एक किलोमीटरची सक्ती करून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे पर्याय डावलले जात असतील, तर तो निर्णय शिक्षण हक्काच्या भावनेलाच बाधा देणारा आहे. जाचक अटीमुळे विद्यार्थी हिताचा हेतू सफल होणार नाही.- संदीप शिरसाठ, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.