Satana News : सटाणा शहरातच महामार्गाचे काम थांबले; राष्ट्रीय महामार्गाला अतिक्रमणाचा विळखा

सटाणा: शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ च्या काँक्रिटीकरणाचे काम फक्त सटाणा पालिका हद्दीत अतिक्रमणाच्या नावाने ठप्प झाले आहे. पालिका प्रशासन, तालुका भूमापन अधिकारी, राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी झटकत आहेत. .रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूने गटार करण्यासाठी अतिक्रमण हटविण्याचे ठरल्यानंतरही ते मार्गी न लावता परस्परांकडे बोट दाखवले जाते. खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार दिलीप बोरसे यांनी या प्रलंबित कामासाठी सामुदायिक प्रयत्न केले तरच हे काम मार्गी लागेल अशी भावना आहे..राष्ट्रीय महामार्गाचे काँक्रिटीकरणाचे काम सटाणा शहराच्या दोन्ही बाजूंपर्यंत पूर्ण झाले पालिका हद्दीत मात्र ते ठप्प आहे. चार वर्षांपासून टोलवाटोलवीमुळे कॉंक्रिटीकरणाचे काम बंद पडले आहे. परिणामी, अपघात व वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने काँक्रिटीकरणाचे साहित्य इतरत्र हलविल्याने आता हे काम होणार नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..प्रांताधिकारी महेश शेलार यांनी कामावर लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र मोठ्या राजकीय हालचाली होऊन पालिका प्रशासकाची अधिकार सूत्रे प्रांताधिकाऱ्याकडून काढून शासनाने पुन्हा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडे दिल्याने आता आई जेवू घालत नाही आणि बाप भीक मागू देत नाही अशी अवस्था शहरवासीयांची झाली आहे..देवळ्यात होते, मग इथेच का?देवळा शहरात याच महामार्गावर दुतर्फा अनेक वर्षांपासून अतिक्रमणाचा विळखा होता. तेथील लोकप्रतिनिधींनी कुणाचाही मुलाहीजा न ठेवता शासकीय मापदंडा प्रमाणे अतिक्रमण काढल्याने रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला. मग सटाणा शहरात काय अडचण आहे. प्रांताधिकारी शेलार यांनी १८ ऑगस्टला बैठक घेत, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, भूमापन अधिकारी व नगरपालिका प्रशासन यांनी संयुक्तपणे राष्ट्रीय मार्गासाठी कोणती कामे पूर्ण करायची याचे प्रोसीडींग झाले तरीही सूचीप्रमाणे कामे न झाल्याने २५ ऑगस्टची बैठक रद्द झाली. त्यामुळे कामाची घडी विस्कटल्याची शंका आहे. .रस्त्याच्या मध्यभागापासून दोन्हीकडे १३ मीटर वर नकाशा प्रमाणे अतिक्रमाच्या मोजणी खुणा भूमी अभिलेख कार्यालयाने दोन वेळा निश्चित करून दिल्या. तरीही महामार्ग प्राधिकरण व पालिका प्रशासन मात्र त्या खुणा पुन्हा करून देण्याची मागणी केली जात असल्याची तक्रार आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरनाला रस्त्यालगतच्या खासगी मालमत्तांच्या जागा व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ ची हद्द निश्चित करून देतानाच पथ किनारवर्ती रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५ मीटर अंतरावर इमारत नियंत्रण रेषेच्या खुणाही नगरपालिका प्रशासनास करून देणे क्रमप्राप्त आहे..Nandgaon News : नांदगावकरांचे दहेगाव धरण 'तहानलेलेच'; पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायम.रखडलेले काँक्रीट करण्याचे काम सटाणा शहरात मृत्यूचा सापळा बनले आहे. प्रशासनाची उदासीनता यास कारणीभूत असून, या कामी जनआंदोलन उभारू.- राजेंद्र सोनवणे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बागलाण तालुकाशहरातील रखडलेले काँक्रिटीकरणाचे काम तर पूर्ण झालेच पाहिजे. कामे करण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे.- पंडितराव (आबा) अहिरे, सामाजिक कार्यकर्ते.