Mumbai High Court : भाक्षी ग्रामपंचायत भ्रष्टाचार प्रकरण: मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका! १५ दिवसांत कारवाईचे निर्देश

सटाणा: भाक्षी (ता. बागलाण) येथील माजी सरपंच पूनम सूर्यवंशी, ग्रामसेवक निसार शेख व इतर ग्रामपंचायत सदस्यांनी विकासकामांमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी पंधरा दिवसांत कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे व आश्विन डी. भोबे यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे न्यायालयाने आदेश देऊनही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा आदेश देत संबंधितांना तंबी दिली आहे..२०१८ ते २०२३ या कालावधीत सरपंच पूनम सूर्यवंशी, ग्रामसेवक निसार शेख व इतर सहकाऱ्यांनी संगनमताने शासकीय योजनेतील विकास कामांच्या लाखो रुपयांच्या निधीचा अपहार केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी प्रकाश देवरे, गोरख देवरे व पंकज कापडणीस यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली होती. .तत्कालीन गटविकास अधिकारी कराड यांनी एका दिवसातच चौकशी करून अहवाल दिला होता. त्यानुसार संबंधितांवर अनियमितता व जबाबदारी निश्चित करून सात दिवसांच्या आत अहवाल पाठवावा असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी बागलाण गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र संबंधितांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती..तक्रारकर्ते प्रकाश देवरे यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात २०२४ मध्ये याचिका (१६९४०) दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीअंती संबंधितांवर कारवाई करून सहा आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती..त्यामुळे पुन्हा प्रकाश देवरे यांनी न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका (६१७/२०२५) दाखल केली. त्याअनुषंगाने संबंधितांना १२ नोव्हेंबर २०२५ ला उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश दिले. प्रकाश देवरे यांच्यातर्फे ॲड. सचिन ढाकेफळकर यांनी तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, बागलाणचे गटविकास अधिकारी अतुल पाटील व इतर यांच्यावतीने ॲड. आश्विन कापडणीस यांनी काम पाहिले..याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोपभाक्षी येथे संघटित दलितवस्ती नसतानाही आंबेडकरनगर, रमाईनगर, बौद्धनगर असल्याचे दाखवून दलित वस्ती सुधार योजनेचे लाखो रुपये खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखविले.नववसाहतीत केलेल्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे.ग्रामपंचायतीच्या मोकळी जागा नियमबाह्यपणे खासगी संस्थांना वापरण्यास दिली.स्मशानभूमी जागेवरील गौणखनिज व्यक्तिगत कामांसाठी काढून नेला आहे..