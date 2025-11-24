नाशिक

Mumbai High Court : भाक्षी ग्रामपंचायत भ्रष्टाचार प्रकरण: मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका! १५ दिवसांत कारवाईचे निर्देश

Overview of Satana Panchayat Corruption Case : सटाणा, भाक्षी येथील ग्रामपंचायत विकासकामांमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १५ दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी आदेश देऊनही कारवाई न केल्याने अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने तंबी दिली.
सटाणा: भाक्षी (ता. बागलाण) येथील माजी सरपंच पूनम सूर्यवंशी, ग्रामसेवक निसार शेख व इतर ग्रामपंचायत सदस्यांनी विकासकामांमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी पंधरा दिवसांत कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे व आश्विन डी. भोबे यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे न्यायालयाने आदेश देऊनही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा आदेश देत संबंधितांना तंबी दिली आहे.

