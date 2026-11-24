-रोशन खैरनार सटाणा: शहरातून जाणार्या साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेत नाशिक येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यालयात तब्बल तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनात कार्यकारी अभियंता ज्योती शिंदे यांच्या रिकाम्या खुर्चीला पुष्पहार अर्पण करून अनोख्या गांधीगिरीतून प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. महामार्गाच्या कामाबाबत ठोस कार्यवाही होत नसल्याने संतप्त आंदोलकांनी कार्यालयालाही कुलूप ठोकले. अखेर येत्या गुरुवार (ता.२६) पासून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन महामार्ग विभागाने दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.या राष्ट्रीय महामार्गावरील सटाणा बसस्थानक ते जिजामाता उद्यान आणि पुढे कंधाणे फाट्यापर्यंतच्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. ठिकठिकाणी पडलेले मोठमोठे खड्डे, धुळीचे साम्राज्य आणि दोधेश्वर नाका, ताहाराबाद नाका तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरातील वाहतूक कोंडी यामुळे नागरिक, वाहनचालक आणि व्यापारी मेटाकुटीस आले आहेत. धुळीमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून व्यापाऱ्यांचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन काहींना जीव गमवावा लागला असतानाही महामार्ग विभागाकडून कामाला मुहूर्त मिळत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने थेट नाशिक गाठत प्रशासनाला जाब विचारला..यावेळी माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी महामार्ग विभागाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. कृषिमंत्र्यांच्या बैठका आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही दिवाळी उलटून गेली, तरी काम सुरू झालेले नाही. मग लोकप्रतिनिधींच्या बैठका, वरिष्ठ मंत्र्यांचे निर्देश आणि अधिकाऱ्यांची आश्वासने म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेकच आहे. शहरवासीयांना केवळ आश्वासनांच्या धुळीतच ठेवायचे आहे का, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला..बसस्थानक ते कंधाणे फाटा रस्त्याच्या कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, काम सुरू होईपर्यंत खड्डे बुजवून नियमित पाणीफवारणी करावी, तसेच सटाणा बाह्यवळण रस्त्याच्या मंजुरीपासून निधी, भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रियेपर्यंतची संपूर्ण माहिती लेखी द्यावी. दोन्ही प्रकल्पांसाठी जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची नावेही जाहीर करावीत. केवळ कागदी आश्वासनांनी प्रश्न सुटणार नसून काम प्रत्यक्ष सुरू झाले नाही, तर नागरिक, व्यापारी आणि सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन यापेक्षाही तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपअभियंता पी. एस. सुतार यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारून गुरुवार (ता. २६) पासून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे तूर्त आंदोलन स्थगित करण्यात आले. आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे, शहराध्यक्ष भारत कटके, कार्याध्यक्ष मनोज सोनवणे, संजय पवार, युवक तालुकाध्यक्ष चेतन वणीस, युवक शहराध्यक्ष मयूर अहिरे, विलास सोनवणे, स्वप्नील सोनवणे, मुन्ना मांडवडे, प्रज्वल भामरे, रऊफ शेख, गौरव सोनवणे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.