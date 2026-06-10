Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई

सटाणा (नाशिक) : महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सटाणा येथे धडक कारवाई करत ब्राह्मणगावच्या ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) मनिषा नारायण बाविस्कर यांना सटाणा तहसील कार्यालयातच १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात (Satana Talathi bribery case in Nashik) पकडले..शेतजमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरील कर्जबोजा कमी करणे आणि महसूल अभिलेखातील नाव दुरुस्तीचे काम करून देण्यासाठी लाच स्वरुपात ही रक्कम मागण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून या कारवाईमुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे..Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या ब्राह्मणगाव (ता. बागलाण) येथील शेतजमिनीवरील सुमारे चार लाख रुपयांचे कर्ज शासनाच्या योजनेअंतर्गत माफ झाले होते. मात्र, त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावरून कमी झालेली नव्हती. तसेच वारस नोंदीदरम्यान महसूल अभिलेखात झालेली नावाची त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी तक्रारदाराने संबंधित कार्यालयात पाठपुरावा केला होता..या कामासाठी तलाठी मनिषा बाविस्कर यांनी स्वतःसह मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नावाने १० हजार रुपयांची मागणी केल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीने नियोजनबद्ध सापळा रचला. त्यानुसार मंगळवारी (ता.९) रोजी सटाणा तहसील कार्यालयात तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना बाविस्कर यांना पथकाने रंगेहात पकडले..Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात.विशेष म्हणजे, पडताळणीदरम्यान मंडळ अधिकाऱ्यांनी लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले नसल्याची माहिती एसीबीने दिली आहे. आरोपी तलाठी बावीस्कर विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास सुरू आहे..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक भारत टांगडे, अपर पोलिस अधीक्षक माधव रेड्डी व सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक स्वाती पवार यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. पथकात पोलिस हवालदार शरद हेंबाडे, युवराज खांडवी, विनोद पवार यांचा समावेश होता. दरम्यान, शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून लाचेची मागणी होत असल्यास नागरिकांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन विभागातर्फे करण्यात आले आहे..Lokayukta Raid : 3 लाखांच्या बिलासाठी मागितली लाच; केबीजेएनएलचे 'ते' दोन मोठे अधिकारी लोकायुक्तांच्या जाळ्यात, रंगेहाथ अटक.'महसूल'मधील भ्रष्टाचाराविरोधात एसीबीची कठोर कारवाईजमिनीचे व्यवहार, फेरफार, वारस नोंदी, सातबारा दुरुस्ती आणि कर्जबोजा कमी करण्यासारख्या कामांसाठी नागरिकांना अनेकदा शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशा परिस्थितीत लाचेची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नागरिकांनी पुढे येऊन तक्रार केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.