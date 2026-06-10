नाशिक

Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई

ACB Catches Satana Talathi Red-Handed in Bribery Trap : नाशिक एसीबीने सटाण्यात महिला तलाठीला रंगेहात पकडत महसूल विभागातील भ्रष्टाचारावर मोठी कारवाई केली.
Satana Talathi arrested in ACB bribery trap

Satana Talathi arrested in ACB bribery trap

esakal

रोशन खैरणार
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सटाणा (नाशिक) : महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सटाणा येथे धडक कारवाई करत ब्राह्मणगावच्या ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) मनिषा नारायण बाविस्कर यांना सटाणा तहसील कार्यालयातच १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात (Satana Talathi bribery case in Nashik) पकडले.

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