Satana News : चिमुकल्या यशच्या उपचारांसाठी शिक्षिका ज्योत्स्ना पाटील यांचा मदतीचा हात; दानशूर व्यक्ती, संस्था व नागरिकांकडे मदतीचे आवाहन

सटाणा - उमाजीनगर (ता. बागलाण) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील सहावीचा विद्यार्थी यश विष्णू गवळी झाडावरून तोल जाऊन खाली पडल्याने त्याच्या डोक्याला व मानेला गंभीर दुखापत झाली. त्याच्यावर नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या कठीण प्रसंगी शाळेतील उपक्रमशील शिक्षिका ज्योत्स्ना पाटील यांनी पुढाकार घेत स्वतः भरीव मदत देत शिक्षक, पालक, नातेवाईक व नागरिकांकडूनही मदत उभी केली. अवघ्या दोन दिवसांत सुमारे ४० हजार रुपयांचा निधी जमा करून त्यांनी तो यशच्या पालकांकडे सुपूर्द केला. .यशच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. पेट्रोलपंपावर रोजंदारी करून वडील विष्णू गवळी तर आई वैशाली गवळी रोजंदारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. सुरुवातीच्या उपचारांसाठीच चार ते पाच लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. उपचारांचा वाढता खर्च पाहता कुटुंबासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे..ज्योत्स्ना पाटील यांनी तातडीने सोशल मीडियावर आवाहन केल्यामुळे अवघ्या दोनच दिवसात ४० हजार रुपयांची भरीव मदत यशसाठी जमा झाली. श्रीमती पाटील यांनी रुग्णालयात जाऊन जमा झालेली रक्कम यशच्या आई वडिलांकडे सुपूर्द केली. मदतीची रक्कम हातात पडताच चिंतेने व्याकूळ झालेल्या पालकांच्या चेहऱ्यावर काहीसा दिलासा उमटला. कठीण प्रसंगी आधार दिल्याबद्दल त्यांनी ज्योत्स्ना पाटील यांच्यासह मदत करणाऱ्या सर्वांचे कृतज्ञतापूर्वक आभार मानले..दरम्यान, पुढील उपचारांसाठी विष्णू गवळी यांनी हातउसने करून आतापर्यंत सुमारे दोन लाख रुपये उभे केले आहेत. मात्र, पुढील उपचार व शस्त्रक्रियांसाठी ही रक्कम अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे समाजातील दानशूर व्यक्ती, संस्था व नागरिकांनी यशच्या उपचारांसाठी शक्य ती आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन शिक्षिका ज्योत्स्ना पाटील यांनी केले आहे. चिमुकल्या यशला पूर्णपणे निरोगी करून पुन्हा शाळेत हसत-खेळत परत आणण्यासाठी मिळणारी प्रत्येक मदत कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरणार असल्याचे शिक्षिका श्रीमती पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.