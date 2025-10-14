Satana Election News : 'मतदार यादीतील दुबार नावे हा लोकशाहीचा खून'; राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

सटाणा: सटाणा नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमध्ये झालेला ३९३७ नावे दुबार नोंदविण्याचा प्रकार हा थेट लोकशाहीचा खून आहे, अशी तीव्र टीका करत या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच मतदार माफियांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा सटाणा शहर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष भारत काटके व कार्याध्यक्ष मनोज सोनवणे यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे केली आहे..यासंदर्भात माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकार्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोकलिंगम यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री.काटके व श्री.सोनवणे बोलत होते. ते म्हणाले, सटाणा नगरपालिकेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार असून, ८ ऑक्टोबरपासून मतदार याद्यांवरील हरकती नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर या प्रक्रियेत काही मतदार माफियांनी प्रत्येक प्रभागात आपापल्या नातेवाईक, हितचिंतक आणि कार्यकर्त्यांची नावे मोठ्या प्रमाणात नोंदवून ठेवल्याने अनेकांची बनावट नावे आढळून आली आहेत..निवडणूक जिंकण्यासाठी बनावट मतदार तयार करण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप करण्यात आला. सटाणा नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतदार याद्यांमध्ये इतक्या निष्काळजीपणे व आंधळेपणाने नावे नोंदवली गेली, तर निवडणूक शाखेतील अधिकारी झोपेत होते कापारदर्शक निवडणुकीसाठी प्रशासनाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास ढासळेल..हद्दपारीची मागणी“लोकशाही वाचवा - मतदार माफिया हद्दपार करा” या घोषवाक्याखाली शहरात लवकरच जनजागृती मोहीम राबविणार आहे. निवडणूक आयोगाने सुद्धा याबाबत तातडीने चौकशी करून संबंधित अधिकारी, बीएलओ आणि मतदार माफियांविरुद्ध तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत. तसेच, दुबार नावे असलेल्या मतदारांची नोंद तातडीने रद्द करून पारदर्शक मतदार यादी प्रसिद्ध करावी, अन्यथा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष जनआंदोलनाचा मार्ग स्वीकारेल, असा इशाराही शहराध्यक्ष काटके व कार्याध्यक्ष सोनवणे यांनी दिला आहे. माजी आमदार संजय चव्हाण, माजी नगरसेवक मुन्ना शेख आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Maharashtra Cabinet Meeting News: दिवाळीआधी पार पडली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; फडणवीस सरकारने घेतले तीन महत्त्वाचे निर्णय .एका मतदाराचं नाव एकाच ठिकाणी असावं असा कायद्याचा स्पष्ट नियम असताना हजारो नावे दोन-तीन ठिकाणी कशा काय नोंदवली गेली ही चूक नाही, तर संगनमताने केलेले कारस्थान आहे.- भारत काटके, शहराध्यक्ष“मतदार माफियांना राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण मिळतंय, त्यामुळे त्यांना निवडणुकीच्या आधीच ‘निकाल’ ठरवायचा आहे. पण सटाणा शहरातील जनता त्यांचा हा खोटारडेपणा उघडपणे रस्त्यावर फाडून टाकेल.”- मनोज सोनवणे, कार्याध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.