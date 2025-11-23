Nashik Crime : एका गोळीऐवजी मोठी रक्कम देण्याचे आमिष; औषधविक्रेत्याचे ३० लाख हिसकावले

नाशिक: निवडणुकीत कमी दराच्या नोटांच्या मोबदल्यात जादा दराच्या नोटा देण्याचे व मूळ रकमेच्या १० टक्के जादा रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून संशयित प्रकाश लोंढे याच्या सांगण्यावरून संशयितांनी गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवून एका औषधविक्रेत्याचे ३० लाख रुपये हिसकावले. या प्रकरणी प्रकाश लोंढे आणि दीपक ऊर्फ नाना लोंढे या पिता-पुत्रासह संशयित टोळीविरोधात सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रकाश लोंढे आणि त्याचे साथीदार केतन भुजबळ, रूपेश पवार, गौरव देशमुख, प्रशांत धनेधर, दीपक लोंढे व अन्य तीन ते चार अनोळखी संशयितांविरोधात सातपूर पोलिसांत जीवे ठार करण्याचा प्रयत्न, फसवणूक, दरोड्यासह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना एप्रिल २०१९ मध्ये घडली आहे..विनोद सुखलाल मुनोत (वय ५०, रा. तेली गल्ली, मारुती मंदिर रोड, मनमाड, ता. नांदगाव) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत. संशयितांनी त्यांच्या मेडिकल दुकानात येऊन प्रकाश लोंढे यांना निवडणुकीत पैसे वाटपासाठी कमी दराच्या नोटा (सुटे पैसे) हव्या असल्याची मागणी केली होती. तसेच, या नोटांऐवजी जास्त दराच्या नोटा (मोठ्या नोटा) देणार असल्याचे व मूळ रकमेच्या १० टक्के जास्त रक्कम देणार असल्याचे आमिष त्यांना दाखविले होते..ता. २१ एप्रिल २०१९ ला रात्री आठच्या सुमारास संशयित केतन भुजबळ याच्या पांढऱ्या रंगाच्या कारमध्ये (एमएच १५, एफएन १२३७) बसून प्रकाश लोंढे सातपूर एमआयडीसीतून जात असताना, त्यांनी मुनोत यांना बोलावून घेतले. त्या वेळी संशयित भुजबळ याने त्याच्या कमरेला असलेला गावठी कट्टा त्यांच्या कानाला लावून ठार करण्याची धमकी दिली..संशयित रूपेश पवार याने चाकू काढून मुनोत यांचे मित्र योगेश जाधव यांनाही ठार करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर संशयितांनी दोघांनाही धक्काबुक्की तसेच मारहाण केली. मुनोत यांच्या हातातील ३० लाखांची पिशवी जबरदस्तीने हिसकावून घेतली. संशयित गौरव देशमुख याने दोघांचे मोबाईल जबरदस्तीने काढून घेत शिवीगाळ व मारहाण केली..Car Accident: कारच्या धडकेत दोन महिलांचा मृत्यू; जबलपूर मार्गावर भीषण अपघात, कांद्रीत संतप्त नागरिकांचा रस्ता रोको.त्यानंतर संशयित भुजबळ व पवार यांनी कारचे दोन्ही बाजूंचे दरवाजे उघडून दोघांना लाथा मारून कारमधून ढकलून देत ठार करण्याचा प्रयत्न केला. दीपक लोंढे यानेही मुनोत यांना ठार करण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस उपनिरीक्षक बटुळे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.