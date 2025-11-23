नाशिक

Nashik Crime : एका गोळीऐवजी मोठी रक्कम देण्याचे आमिष; औषधविक्रेत्याचे ३० लाख हिसकावले

The 2019 Robbery Plot and Election Cash Scam : नाशिक येथील सातपूर एमआयडीसी परिसरात निवडणुकीसाठी नोटा बदलून देण्याच्या बहाण्याने एका औषधविक्रेत्याचे गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवून ३० लाख रुपये हिसकावण्यात आले. या गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी पिता-पुत्रासह टोळीविरोधात सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: निवडणुकीत कमी दराच्या नोटांच्या मोबदल्यात जादा दराच्या नोटा देण्याचे व मूळ रकमेच्या १० टक्के जादा रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून संशयित प्रकाश लोंढे याच्या सांगण्यावरून संशयितांनी गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवून एका औषधविक्रेत्याचे ३० लाख रुपये हिसकावले. या प्रकरणी प्रकाश लोंढे आणि दीपक ऊर्फ नाना लोंढे या पिता-पुत्रासह संशयित टोळीविरोधात सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
FIR
Medical
Medical shop
MIDC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com