Nashik News : "९ हजार पेन्शन द्या, अन्यथा उपोषण!"; सातपूरमध्ये पीएफ कार्यालयावर पेन्शनधारकांचा हल्लाबोल

सातपूर: किमान नऊ हजर रुपये पेन्शनमध्ये वाढ, महागाई भत्ता आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी सातपूर येथील भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर पेन्शनधारकांनी बुधवारी (ता.११) धरणे आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अनिलकुमार प्रीतम यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..देशभरातील ८१ लाख ईपीएफ पेन्शनधारक अत्यल्प पेन्शनवर उदरनिर्वाह करत असून सध्याच्या महागाईच्या काळात ती रक्कम अपुरी पडत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे. .त्यामुळे सर्व ईपीएफ पेन्शनधारकांना किमान दरमहा नऊ हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी, पेन्शनला महागाई भत्ता लागू करावा, पेन्शनधारक व त्यांच्या जोडीदाराला संपूर्ण मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, स्वस्त धान्य दुकानांमधून वाजवी दरात जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध कराव्यात, सरकारी व खासगी प्रवासात सवलत द्यावी, रेल्वे गाड्यांमध्ये सुविधा देण्यात यावी, पेन्शनधारक व त्यांच्या जोडीदाराच्या अंत्यविधीसाठी किमान पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी. २०१४ साली केलेले संबंधित बदल तत्काळ रद्द.करावेत. यासह इतर प्रमुख मागण्याबाबत हे आंदोलन करण्यात आले. पेन्शनधारक संघटनांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य न झाल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल तसेच आमरण उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला..Prakash Abitkar statement : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष महायुतीचा, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर प्रकाश आबिटकरांनी थेट सांगितलं.आंदोलनात राजू देसले, कार्याध्यक्ष नामदेव बोराडे, डी. बी. जोशी, शिवाजी ढोबळे, सुभाष शेळके, नईम शेख, भाऊसाहेब शिंदे, रमेश खापरे, भागीरथ शिंदे, एन. एम. हांडगे, उत्तमराव आढाव, साहेबराव शिवले, पंडितराव पगार आदींसह ज्येष्ठ नागरिक व पेन्शनधारक सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.