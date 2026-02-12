नाशिक

Nashik News : "९ हजार पेन्शन द्या, अन्यथा उपोषण!"; सातपूरमध्ये पीएफ कार्यालयावर पेन्शनधारकांचा हल्लाबोल

Pensioners Demand ₹9000 Minimum Monthly Pension : महागाई भत्ता आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी सातपूर येथील भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर पेन्शनधारकांनी बुधवारी धरणे आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली.
सकाळ डिजिटल टीम
सातपूर: किमान नऊ हजर रुपये पेन्शनमध्ये वाढ, महागाई भत्ता आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी सातपूर येथील भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर पेन्शनधारकांनी बुधवारी (ता.११) धरणे आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अनिलकुमार प्रीतम यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

