Nashik News : सातपूरच्या उद्योजकांना दिलासा! औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची दुरुस्ती पावसाळ्यानंतर होणार

Satpur Industrial Roads in Poor Condition : नाशिकच्या सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि काँक्रिटीकरण पावसाळ्यानंतर सुरू केले जाईल, असे आश्वासन महापालिका आयुक्तांनी दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
सातपूर: सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठीची कामे पावसाळा संपताच हाती घेतली जातील, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले. के. आर. बूब सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या.

