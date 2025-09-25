Nashik News : सातपूरच्या उद्योजकांना दिलासा! औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची दुरुस्ती पावसाळ्यानंतर होणार

सातपूर: सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठीची कामे पावसाळा संपताच हाती घेतली जातील, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले. के. आर. बूब सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या..बैठकीत ‘आयमा‘चे अध्यक्ष ललित बूब यांनी औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, बंद असलेले पथदीप यामुळे वाढलेल्या चोऱ्या, अरुंद रस्त्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी, तसेच अतिक्रमणांचा प्रश्न आणि परिसरात वाढलेले अवैध धंदे याकडे महापालिकेचे लक्ष वेधले. या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, तसेच महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..आयुक्तांनी या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जातील. पहिल्या टप्प्यात गरवारे ते एक्स्लो पॉइंट, पपया नर्सरी आणि अंबड गाव या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाईल. त्याचबरोबर, फ्रेशअप बेकरीपासून के-सेक्टरमार्गे औद्योगिक वसाहतीमध्ये येणारा रस्ताही सिमेंट-काँक्रिटचा केला जाणार आहे. या व्यतिरिक्त, भूमीगत गटार योजनेचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल, तर पथदीपांची दुरुस्ती आणि अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम देखील राबवली जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले..Jayakumar Gore: ग्रामसमृद्धीच्या अभियानातून गावे स्वयंपूर्ण व्हावीत: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; गोंदवलेत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान .या वेळी बैठकीला आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब, बीओपीपी चेअरमन ज्ञानेश्वर गोपाळे, प्रमोद वाघ, राजेंद्र पानसरे, योगिता आहेर, धनंजय बेळे, कुंदन डरंगे, संजय अग्रवाल, हेमंत नांदुर्डीकर, राजेंद्र पाटील यांच्यासह रवी श्यामदासांनी, जगदीश पाटील, योगेश पाटील, रवींद्र झोपे, अभिषेक व्यास, हेमंत खोंड, शरद दातीर, अविनाश मराठे, नागेश पिंगळे, राहुल गांगुर्डे, जयंत पगार आणि रवी गुरुनानी आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.