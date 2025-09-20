Nashik News : सातपूरमधील कंपनीवर हलगर्जीपणाचा आरोप; मृतदेह गेटवर आणून आंदोलन

सातपूर: सातपूर औद्योगिक परिसरातील नॅश रोबोटिक्स ॲन्ड ऑटोमेशन प्रा. लि. कंपनीत काम करणारे सुरेश भिकाराम सुकेणकर (रा. सातपूर कॉलनी) यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. कंपनीतच त्यांना झटका आला; मात्र व्यवस्थापनाने तातडीने मदत न केल्याने तब्बल दोन ते तीन तास ते टेबलावर पडून होते, असा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे..सुकेणकर यांना प्रथम ईएसआयसी हॉस्पिटल व नंतर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. कंपनी व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीमुळेच मृत्यू झाल्याचा आरोप करत त्यांच्या नातेवाइकांनी मृतदेह थेट कंपनीच्या गेटवर आणून तीव्र आंदोलन छेडले..या वेळी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचीही गर्दी जमली होती. सामाजिक कार्यकर्ते नितीन निगळ, लोकेश गवळी, रमेश साळुंखे, परशुराम साठे आदींनी कंपनी व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली..Crime News : नामपूर-मालेगाव मार्गावर अवैध लाकूड वाहतूक करणारे दोन टेम्पो जप्त.सुरेश सुकेणकर यांचे बंधू रमेश सुकेणकर यांनी सांगितले, की व्यवस्थापनाने प्राथमिक आश्वासन दिले असून, उद्या या प्रकरणी सविस्तर चर्चा होणार आहे. तब्बल एक तास चाललेल्या चर्चेनंतर नातेवाइकांनी मृतदेह अंत्यविधीसाठी नेला. दरम्यान, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सातपूर पोलिसांनी घटनास्थळी बंदोबस्त ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.