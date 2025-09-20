Nashik Crime : प्रेमप्रकरणातून अपहरण; सातपूरमध्ये गुन्हेगारांचा सुळसुळाट

सातपूर: परिसरात बुधवार (ता.१७) व गुरुवारी (ता.१८) सलग दोन दिवस दोन वेगवेगळ्या अपहरणाच्या घटना घडल्या. या दोनही घटनेने शहरात एकच खळबळ उडाली. दोन्ही घटनांना प्रेमप्रकरणाची किनार असून पोलिसांनी या प्रकरणी दोन विधी संघर्षित बालकांसह तिघांना अटक केली आहे..पहिल्या घटनेत बुधवारी तेजस ज्ञानेश्वर घाडगे हे हिंद सोसायटीसमोर मित्र सौरभ आहेर व त्यांचे वडील यांच्यासोबत चर्चा करत असताना, संशयित गिरीश शिंगोटे व त्याचे ४-५ साथीदारांनी घाडगे यास कारमध्ये जबरदस्ती बसवून मारहाण केली. मात्र, घाडगे यांनी जीव वाचवण्यासाठी गाडीतून उडी घेत सातपूर पोलिस ठाणे गाठले. या प्रकरणी सातपूर पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला असून दोन विधी संघर्षित बालकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मुख्य आरोपीसह इतरांचा शोध सुरू आहे..दुसरी घटना गुरुवारी घडली. पंकज बन्सीलाल तेली यांचे एका विवाहितेशी प्रेमसंबंध असल्याच्या कारणावरून संदीप आलोकलाल ऊर्फ बाबू मुक्तार मनियार (२८), गणेश राजाराम पगार (३५) व विजय राजेंद्र अवचित्ते (३५, सर्व रा. देवळाली गाव) यांनी त्यांना जबरदस्ती चारचाकी वाहनात (एमएच १५ बीडी ९४१५) बसवून अपहरण केले. या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सातपूर व उपनगर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत तिघांना अटक करण्यात आली. संदीप मनियारवर सहा तर गणेश पगारवर दोन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे..Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडकी बहीण योजनेची E-KYC करताना तुम्हालाही Error येतोय का? फॉलो करा ही प्रोसेस.....पोलिस उपायुक्त किशोर काळे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त शेखर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सातपूर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी वरिष्ठ निरीक्षक सचिन खैरनार, उपनगर ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जयंत शिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. मोहिमेत पोलिस उपनिरीक्षक मनोज वाघमारे, गुन्हे शोध पथकाचे देसले, गुंजाळ, शेजवळ आदींनी सहभाग नोंदवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.