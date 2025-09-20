नाशिक

Nashik Crime : प्रेमप्रकरणातून अपहरण; सातपूरमध्ये गुन्हेगारांचा सुळसुळाट

Satpur Witnesses Two Kidnapping Incidents in Two Days : सलग दोन दिवस दोन वेगवेगळ्या अपहरणाच्या घटना घडल्या. या दोनही घटनेने शहरात एकच खळबळ उडाली. दोन्ही घटनांना प्रेमप्रकरणाची किनार असून पोलिसांनी या प्रकरणी दोन विधी संघर्षित बालकांसह तिघांना अटक केली आहे.
सातपूर: परिसरात बुधवार (ता.१७) व गुरुवारी (ता.१८) सलग दोन दिवस दोन वेगवेगळ्या अपहरणाच्या घटना घडल्या. या दोनही घटनेने शहरात एकच खळबळ उडाली. दोन्ही घटनांना प्रेमप्रकरणाची किनार असून पोलिसांनी या प्रकरणी दोन विधी संघर्षित बालकांसह तिघांना अटक केली आहे.

