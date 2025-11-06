नाशिक

Nashik Satpur MIDC : नाशिक एमआयडीमध्ये पुन्हा 'तुकडा गँग' सक्रिय! कोट्यवधींच्या भूखंडाचे बेकायदा विभाजन; विधानसभा उपाध्यक्षांकडून अहवाल मागवला

Illegal Subdivision of MIDC Industrial Plot Raises Serious Allegations : नाशिक सातपूर एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक १७-१८ (जुनी कांदा फॅक्टरी) या १८ एकर भूखंडाचे बेकायदा विभाजन करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातपूर: नाशिक औद्योगिक वसाहतीत पुन्हा एकदा ‘तुकडा गँग’ची कारस्थाने उघडकीस आली आहेत. अँकर इंडस्ट्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील जुनी कांदा फॅक्टरी (प्लॉट क्रमांक १७-१८) या १८ एकर भूखंडाचे बेकायदा विभाजन करून कोट्यवधी रुपयांचा गोरखधंदा केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. हा विषय थेट विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांच्या दालनात पोहोचला असून, त्यांनी एमआयडीसीला १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

