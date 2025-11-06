Nashik Satpur MIDC : नाशिक एमआयडीमध्ये पुन्हा 'तुकडा गँग' सक्रिय! कोट्यवधींच्या भूखंडाचे बेकायदा विभाजन; विधानसभा उपाध्यक्षांकडून अहवाल मागवला

सातपूर: नाशिक औद्योगिक वसाहतीत पुन्हा एकदा ‘तुकडा गँग’ची कारस्थाने उघडकीस आली आहेत. अँकर इंडस्ट्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील जुनी कांदा फॅक्टरी (प्लॉट क्रमांक १७-१८) या १८ एकर भूखंडाचे बेकायदा विभाजन करून कोट्यवधी रुपयांचा गोरखधंदा केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. हा विषय थेट विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांच्या दालनात पोहोचला असून, त्यांनी एमआयडीसीला १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, १९७९ मध्ये प्लॉट क्रमांक १७-१८ वर कारखाना चालविण्याचा परवाना देण्यात आला होता. मात्र, काही वर्षांतच तत्कालीन एमआयडीसी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने एका विकासकाने प्लॉट क्रमांक १८ चे बेकायदा सब-डिव्हिजन करून १८/१ व १८ पार्ट असे दोन भाग करण्यात आल्याचा आरोप आहे..२००७ मध्ये वेस्ट फील्ड एंटरटेन्मेंट कंपनीने हा भूखंड घेतला. नियमांनुसार २००९ पूर्वी बांधकाम परवाना घेऊन उद्योग सुरू करणे अपेक्षित होते; परंतु २०१० पर्यंत मुदतवाढ देऊन, त्याच वर्षी बिनविचारणा बीसीसी मंजूर करण्यात आल्याने महामंडळाचा तब्बल ७७ लाख ८६ हजार ५०० इतका महसूल बुडाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २०२० च्या कार्यालयीन नोंदीनुसार, प्लॉट क्रमांक १७ व १८ हे १९६८ च्या परवानगीनुसार बांधकाम पूर्ण दाखल करण्यात आले..मात्र, दोन्ही भूखंडांचे एकत्रीकरणाचे आदेश एमआयडीसीकडेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे २०२० मध्येच १७, १८/१ व १८ पार्ट असे तीन स्वतंत्र लेआउट मंजूर करण्यात आले. त्यातून १० टक्के ओपन स्पेस व ५ टक्के ॲमिनिटी क्षेत्र गायब करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. या व्यवहारातून संबंधित जमीनमालकास कोट्यवधींचा लाभ झाल्याचे सांगितले जात आहे..एमआयडीसीच्या नियमानुसार औद्योगिक भूखंडांचे विभाजन करताना एमएमसीची परवानगी आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात ती घेतलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर लेआउटमधील चार मीटरचा रस्तादेखील बिनपरवानगी तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या प्रकरणावर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीस सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील, अॅड. प्रशांत जाधव, अॅड. अजिंक्य गिते, अॅड. प्रतीक कडलग, अॅड. सुधीप निकम तसेच एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील आणि मुख्यालय व्यवस्थापक शरद आचरे उपस्थित होते. या घोटाळ्यामुळे सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील सुमीत मिक्सर, बीसीएल फोर्जिंग, इटॉन, शालिमार वायर विडम आदी कंपन्यांच्या तुकड्यांच्या व्यवहारांची प्रकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत..साेलापूर पोलिस भरती! 'एका पदासाठी एकाच अर्जाचे बंधन'; ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत, नेमकी कशी हाेणार भरती प्रक्रिया...संबंधित भूखंडाचे सर्व अभिन्यास रद्द करून, तत्कालीन जमीनमालक, सर्व्हेअर, लेआउट मालक, वास्तुविशारद आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ च्या कलम ५१ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच सर्व बेकायदा कंपन्यांचे वीज व पाणीजोडण्या तत्काळ तोडण्यात याव्यात.-देवेंद्र पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.