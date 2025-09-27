नाशिक

Nashik Crime : गाडी नीट चालवतोस की नाही?': किरकोळ वादातून सातपूरमध्ये युवकाचा खून; ९ संशयित अटकेत!

Satpur Police Arrest Murder Suspects Within 24 Hours : नाशिकमधील सातपूर, श्रमिकनगर परिसरात जगदीश परशराम वानखेडे यांच्या खूनप्रकरणी सातपूर पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने ५ सज्ञान आरोपी आणि ४ विधीसंघर्षीत बालकांसह एकूण ९ संशयितांना २४ तासांत अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
सातपूर: श्रमिकनगर परिसरात बुधवारी (ता.२४) रात्री घडलेल्या जगदीश परशराम वानखेडे (३०) या युवकाच्या खुनातील संशयितांना सातपूर पोलिसांनी केवळ २४ तासांच्या आत जेरबंद करत धडाकेबाज कामगिरी बजावली. दरम्यान, संशयितांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

