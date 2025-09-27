Nashik Crime : गाडी नीट चालवतोस की नाही?': किरकोळ वादातून सातपूरमध्ये युवकाचा खून; ९ संशयित अटकेत!

सातपूर: श्रमिकनगर परिसरात बुधवारी (ता.२४) रात्री घडलेल्या जगदीश परशराम वानखेडे (३०) या युवकाच्या खुनातील संशयितांना सातपूर पोलिसांनी केवळ २४ तासांच्या आत जेरबंद करत धडाकेबाज कामगिरी बजावली. दरम्यान, संशयितांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..जुने स्वामी समर्थ केंद्राजवळील लक्ष्मी हाइट्स इमारतीसमोर जगदीश वानखेडे आपल्या मित्रासोबत दुचाकीवरून जात असताना संशयितांनी त्याला अडवले. ‘गाडी नीट चालवता येत नाही का’, अशी विचारणा करून सुरवातीला कानशिलात मारली. .जगदीशने विचारणा केली असता धारदार शस्त्राने पोट, पाय व पाठीवर वार करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. यात जगदीशचा मृत्यू झाला. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, परिमंडळ-२ चे उपायुक्त किशोर काळे व सहाय्यक पोलिस आयुक्त शेखर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला. .गुप्त माहितीच्या आधारे सातपूर पोलिस ठाणे व गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपींना जेरबंद केले. आदित्य ऊर्फ बाबू वीरेंद्र यादव (१८, श्रमिकनगर), साहिल गोकुळ गांगुर्डे (२०, श्रमिकनगर), श्रावण महादू वाघ (१८, श्रमिकनगर), समीर ऊर्फ बिट्टया कैलास मेश्राम (२२, श्रमिकनगर), राहुल मदन सिंह (२१, श्रमिकनगर) तसेच चार विधीसंघर्षीत बालकांचा समावेश आहे. .Sangli Crime : आई मजुरीला जाताच दहावीच्या विद्यार्थिनीनं पत्र्याच्या अँगलला लावून घेतला गळफास; का उचललं टोकाचं पाऊल?.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रणजित नलवडे, सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश बुवा, ज्ञानेश्वर भडांगे, राहुल नळकांडे, मनोज वाघमारे, उपनिरीक्षक राकेश न्हाळदे, प्रदीप पवार, दीपक खरपडे, भूषण शेजवळ, सागर गुंजाळ, सचिन अजबे, तुषार देसले, जाधव व भुसारे यांच्या पथकाने ही धडाकेबाज कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.