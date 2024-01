Nashik News : बिबट्याशी कडवी झुंज देत वाचविले मित्रांचे प्राण; 2 विद्यार्थी जखमी

Nashik News : निसर्गाची किमया मोठी अगाध आहे. नशिबाची दोरी लांब असली तर तेथे कुणाचेच काही चालत नाही. असाच प्रत्यय शुक्रवारी (ता.२६) देशभर प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह असताना शाळकरी मुलांवर बिबट्याच्या झालेल्या हल्ल्याबाबत आला आहे.

स्वतःवरील विश्वास व दुसऱ्याप्रती जिव्हाळ्यामुळे एका मित्राने आपल्या जिवलग तीन मित्रांना साक्षात मृत्यूच्या दाढेतून खेचून आणत ‘ही दोस्ती तुटायची नाय’ची अनुभूती दिली आहे. (saved lives of his friends by fighting bitterly with leopard nashik news)