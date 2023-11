By

नाशिक : क्रिप्‍टो करन्‍सीचे ट्रेडिंग करत जास्‍त परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत महिलेची आर्थिक फसवणूक झाली आहे.

वेळोवेळी तब्‍बल २४ लाख रुपयांचा अपहार केल्‍याप्रकरणी महिलेने आयटी ॲक्‍टनुसार संशयितावर गुन्‍हा दाखल केला आहे. (Scams 24 Lakhs with Lure of High Returns in Crypto currency Nashik Cyber Crime)

यासंदर्भात राजश्री रामराव खोरगडे (रा. ज्ञानेश्वरनगर, पाथर्डी फाटा) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीत नमूद केल्‍यानुसार श्रीमती खोरगडे यांनी सप्टेंबर महिन्यात इंटरनेटद्वारे घरबसल्‍या कामाचा शोध घेत असताना टेलिग्राम आयडीच्या माध्यमातून भामट्यांनी संपर्क झाला.

क्रिप्टो करन्सीमध्ये ट्रेंडिग केल्यावर जास्‍तीचा परतावा मिळेल, अशा भूलथापा देत संशयितांनी पैशांची मागणी केली. त्‍यानुसार २१ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान श्रीमती खोरगडे यांनी २४ लाख रुपये टेलिग्राम आयडीधारकाच्या बॅंक खात्यात जमा केले.

परंतु रक्‍कम देण्यास संशयितांनी टाळाटाळ करताना अचानक संपर्क तोडला. त्यानंतर महिलेने पोलिसांत धाव घेत गुन्‍हा दाखल केला आहे.