खामखेडा : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची (एससीईआरटी) टीम चौथी आणि पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाच्या आधारे विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ५०० व्हिडिओ तयार करणार आहे.

हे व्हिडिओ मार्च २०२४ पर्यंत केले जातील. विशेष गरजा असलेल्या मुलांसोबत काम करणाऱ्या रिसोर्स पर्सन आणि तज्ञांशी सल्लामसलत करून हे शैक्षणिक व्हिडीओ तयार केले जाणार आहेत. (SCERT will make 500 educational videos Initiative for children with special needs nashik)

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने २०२४-२५ पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी २०२१ मध्ये स्ट्रेंग-थेनिंग टीचिंग-लर्निंग अँड रिझल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) नावाचा प्रकल्प सुरू केला आहे.

तो हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केरळ येथे राबविण्यात आला आहे. या राज्यांसाठी अध्यापन-शिक्षण आणि निकाल (स्टार्स) तयार करत आहे.'शे-मी'चा एक भाग माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानावर आधारित ई-कंटेंट बनवणे हा आहे.

एससीईआरटीतर्फे चौथी व पाचवीच्या वर्गासाठी पुण्यातील कार्यालयात व्हिडीओ निर्मिती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

कोविड-१९, लॉकडाऊन आणि इतर समस्यांमुळे त्याला उशीर झाला आणि एससीइआरटी उशिरा सुरुवात करण्यात आली. पहिली ते तिसरीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित सुमारे एक हजार व्हिडिओ तयार केले गेले आहेत.

सध्या चौथी व पाचवीच्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित व्हिडीओ निर्मिती सुरु आहे. या कार्यशाळेस राज्याचे शिक्षण संचालक तसेच विभागाच्या प्रमुखांनी भेट दिली.

कार्यशाळेतील तज्ज्ञांना मार्गदर्शन केले. तयार झालेले हे व्हिडिओ दीक्षा अॅप तसेच एससीईआरटीच्या यूट्यूब चॅनेलवर अपलोड केले जातील.

सामान्य विध्यार्थ्यांसाठी तयार केलेले हे व्हिडीओ विशेष गरजा असणारी मुले, अंध मुले आणि ज्यांच्यात बोलण्याची कमतरता आहे, ते वापरू शकणार नाहीत, हे लक्षात आल्यामुळे विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी व्हिडिओ बनवण्यासाठी केंद्राने नुकतीच मार्गदर्शक तत्त्वे पाठवली आहेत.

"अंध आणि कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या रिसोर्स पर्सनची आम्ही मदत घेतली आहे. आम्ही त्यांच्या सूचना आणि सुधारणा एकत्रित करून. व्हिडिओ, सबटायटल्समध्ये सांकेतिक भाषेची ओळख करून देऊन आणि व्हिडिओमधील प्रत्येक गोष्ट दृष्टी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना समजेल अशा प्रकारे तयार केली जाईल याची खात्री करून व्हिडीओ निर्मिती केली जाणार आहे."- डॉ. योगेश सोनवणे, एससीईआरटीचे आयटी विभागप्रमुख.