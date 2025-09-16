नाशिक
Nashik News : एका ई-मेलने उडवली धांदल: नाशिकमध्ये बॉम्बच्या अफवेने पालकांचा जीव टांगणीला
Panic at Nashik’s Cambridge School Due to Bomb Threat : नाशिक केंब्रिज शाळेत स्वच्छतागृह आणि आवारात तीन आरडीएक्स बॉम्ब ठेवले असून, शाळा रिकामी करा, असा ई-मेल आल्याचे समजल्यानंतर शाळेसह पोलिस प्रशासन हादरले.
इंदिरानगर: सोमवारी (ता. १३) सकाळी नाशिक केंब्रिज शाळेत स्वच्छतागृह आणि आवारात तीन आरडीएक्स बॉम्ब ठेवले असून, शाळा रिकामी करा, असा ई-मेल आल्याचे समजल्यानंतर शाळेसह पोलिस प्रशासन हादरले. हे वृत्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बाहेर आल्यानंतर अफवांचे पीक आले.