Nashik News : नाशिकमध्ये कडाक्याची थंडी: विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा; शाळा एक तास उशिरा भरणार?

नाशिक: यंदा नोव्हेंबरमध्येच कडाक्याची थंडी जाणवत असून, किमान तापमान दहा अंश सेल्सियसपेक्षा खाली घसरले होते. सकाळच्या वेळी वातावरणात कमालीचा गारवा असल्याने विद्यार्थी हिताचा विचार करता, शाळा एक तास उशिराने भरविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यासंदर्भात सोमवारी (ता. २४) निर्णय होण्याची शक्यता आहे..शहरासह जिल्हाभरातील शाळा दोन सत्रांमध्ये भरत असतात. सकाळच्या सत्रातील बहुतांश शाळांतील वर्ग सकाळी सातला भरतात. तत्पूर्वी, विविध भागांतून शाळेत पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सकाळी सहा, साडेसहालाच घरातून बाहेर पडावे लागते. दरवर्षी हिवाळ्याच्या दिवसांत खबरदारीचा उपाय म्हणून सकाळ सत्रातील शाळा उशिराने भरविण्याबाबत निर्णय घेतला जातो. .शक्यतो दरवर्षी डिसेंबरचे काही दिवस आणि जानेवारीपुरत्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाते; परंतु यंदा अतिवृष्टी झाल्यावर कडाक्याचा गारठा जाणवतो आहे. नोव्हेंबरमध्येच किमान तापमानात घसरण होऊन शहरी भागात नऊ अंश सेल्सियस, तर ग्रामीण भागात सात अंश सेल्सियसपर्यंत पारा खालावला आहे. याचा परिणाम म्हणून सकाळी कुडकुडत विद्यार्थी शाळेत पोहोचतात. .सध्याच्या वातावरणामुळे साथीचे आजार वाढण्याचा संभाव्य धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरपासूनच शाळा उशिरा भरविण्याचा निर्णय घेण्याबाबत पालकांची मागणी होती. यासंदर्भात महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी महापालिकेचा शिक्षण विभाग, तसेच ग्रामीण भागातील शाळांबाबत जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग यांच्याकडून शाळा उशिरा भरविण्याबातचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे..जिल्हाधिकारी घेतील निर्णय...वाढत्या थंडीमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घेत शाळा उशिराने भरविण्याबाबत सूचित केले होते. नाशिक जिल्ह्याबाबत निर्णयासाठी अधिकारी वर्ग जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची सोमवारी भेट घेणार असून, या वेळी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे..नोव्हेंबरमध्येच कडाक्याची थंडी जाणवत असून, सकाळ सत्रातील शाळा उशिराने भरविण्याबाबत प्रस्तावित आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात याबाबत निर्णय घेतला असून, त्याचे अवलोकन केले जाईल. व यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.- डॉ. मीता चौधरी, प्रशासनाधिकारी,शिक्षण विभाग, महापालिका.