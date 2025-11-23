नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये कडाक्याची थंडी: विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा; शाळा एक तास उशिरा भरणार?

Winter Cold in Nashik: Early November Temperature Drop : नाशिक शहरात यंदा नोव्हेंबरमध्येच पारा ९ अंश सेल्सियसपर्यंत खाली घसरल्याने कडाक्याची थंडी जाणवत आहे. या गारठ्यामुळे सकाळी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी, प्रशासनाद्वारे शाळांच्या वेळेत बदल करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: यंदा नोव्‍हेंबरमध्येच कडाक्‍याची थंडी जाणवत असून, किमान तापमान दहा अंश सेल्सियसपेक्षा खाली घसरले होते. सकाळच्‍या वेळी वातावरणात कमालीचा गारवा असल्‍याने विद्यार्थी हिताचा विचार करता, शाळा एक तास उशिराने भरविण्याचा प्रस्‍ताव विचाराधीन आहे. यासंदर्भात सोमवारी (ता. २४) निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

