NMC News : जाहिरात फलक घोटाळ्याची व्याप्ती येणार समोर! महापालिकेचा लाखोंचा महसुल बुडाला

नाशिक : महापालिकेच्या जागेत २८ जाहिरात फलक लावण्यासाठी परवानगी असताना तब्बल ६३ ठिकाणी फलक उभारण्यात आल्याने महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसुल बुडाला.

याबरोबरच चुकीचे काम झाल्याने संबंधित ठेकेदारावर त्याअनुषंगाने कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहे. त्यातून शहरातील जाहिरात फलक घोटाळ्याची व्याप्तीदेखील समोर येणार आहे. (scope of billboard scam exposed revenue of NMC lost lakhs of rupees nashik news)