Kho-Kho Competition : कौशल्या पवारची अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ खो -खो स्पर्धेसाठी पुणे विद्यापीठ संघात निवड

नाशिक : क्रीडा क्षेत्राच्या इतिहासात तब्बल २२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नाशिकमधील कौशल्या पवार या खेळाडूची अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ खो़ -खो स्पर्धेसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संघात निवड झाली आहे. कौसल्या ही केटीएचएम महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे. (Selection of Kaushalya Pawar in Pune University team for All India InterUniversity KhoKho Competition nashik news)

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

हेही वाचा: Girish Mahajan | भाजपमध्ये प्रवेशासाठी अनिल देशमुखांचा आग्रह : गिरीश महाजन

अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ महिला खो -खो स्पर्धा पंजाब येथे १५ ते १८ फेब्रुवारी या कालावधीत होणार आहेत. स्पर्धेत नाशिकच्या खेळाडूला स्थान मिळाले आहे. राष्ट्रीय सुवर्ण पदक विजेत्या कौशल्याला स्पोर्ट्स कोट्यातून प्रवेश दिला आहे.

कौसल्या पवार ही ‘संस्कृती’ नाशिकची खेळाडू आहे. तिला गीतांजली सावळे आणि उमेश आटवणे यांनी मार्गदर्शन केले. विद्यापीठ संघात निवड होणारी कौसल्या ही खो -खो प्रबोधिनीची पहिली खेळाडू ठरली आहे.

जिल्हा खो -खो असोसिएशन आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय संचालित छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल येथील खो -खो प्रशिक्षण केंद्रात ती नियमित सराव करते. तिच्या यशाबद्दल जिल्हा खो -खो असोसिएशनचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश टिळे, आजीवन अध्यक्ष रमेश भोसले, कार्याध्यक्ष आनंद गारंमपल्ली, खजिनदार सुनील गायकवाड आदींनी तिचे अभिनंदन केले.

हेही वाचा: MUHS Convocation Ceremony | कटप्रॅक्‍टिस नको, सेवाभावाने रुग्‍णसेवा करा : गिरीश महाजन