झोडगे : एकीकडे शिकलेल्या तरुणांचा जत्था तर दुसरीकडे कमी झालेल्या नोकऱ्यांमुळे तरुण दिशाहीन आणि नाउमेद होत असताना झोडगेसह परिसरातील तरूणांनी त्याला छेद देत स्वयंरोजगाराचे साधन शोधले आहे.

तसं म्हटले तर चहाची टपरी टाकणे आणि नाश्त्याची हॉटेल टाकणे हे कमीपणाचे मानले जात होते, पण तरूणांनी त्याला छेद देत या छोट्याशा व्यवसायालाच स्वयंरोजगाराचे साधन बनविले आहे.

येथे महामार्गासमोर तरूणांनी ही छोटेखानी हॉटेल सुरू केले असून त्यातून हक्काचा दिवसाकाठी किमान एक हजार रुपयांचा रोजगार सहज मिळत आहे. बेरोजगारांसाठी दिशा देणारा हा प्रेरणादायी प्रकल्पातूनच पुढे मोठा व्यावसायिक होण्याची उमेद ते बाळगून आहेत. (Self employment gained from tea breakfast hotel built by youth along highway at zodge Nashik News)