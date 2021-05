भाजप नेते माजी आमदार शिवराम झोले यांची घरवापसी

घोटी (जि. नाशिक) : भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार शिवराम शंकर झोले (Shivram Zole) यांनी भुजबळ फार्म हाऊस येथे गुरुवारी (ता.१३) पालकमंत्री छगन भुजबळ 9Chhagan Bhujbal) यांच्या उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत स्वगृही वापसी केली. (Senior BJP leader and former MLA Shivram Zole joins NCP in the presence of Chhagan Bhujbal)

पुन्हा जोमाने कामाला लागणार

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेदरम्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी १९९९ दरम्यान काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, आदिवासी महामंडळ, शैक्षणिक क्षेत्रांत त्यांचा कामाचा अनुभव तालुक्यातील जनतेला मिळाला. त्यांच्या स्वगृही वापसीने राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे बळ वाढणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस बळकट करण्यासाठी पुन्हा जोमाने कामाला लागणार आहे. जनता व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भरपूर दिले, आता नवीन पदाधिकारी व कार्यकर्ते जोडण्यासाठी काम करणार असल्याचे झोले यांनी या वेळी सांगितले.

