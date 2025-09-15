Crime News : नाशिकमध्ये 'पोलिस' असल्याची बतावणी करून ज्येष्ठ महिलांना गंडा; दोन घटनांमध्ये लाखो रुपयांचे दागिने लंपास

नाशिक: हिरावाडीतील सावतानगर येथे पोलिस असल्याची बतावणी करीत संशयित चौघांनी ७३ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेच्या हातातील सोन्याच्या चार बांगड्या, तर उपनगर येथे ६० वर्षीय महिलेच्या अंगावरील ८० हजारांचे दागिने लांबवीत गंडा घातला आहे. या प्रकरणी पंचवटी, उपनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस असल्याची बतावणी करून ज्येष्ठ नागरिकांना हेरून गंडा घालण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या टोळीला जेरबंद करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे आहे. .रोहिणी सदानंद देऊसकर (वय ७३, रा. संभाजीनगर, केतकी सोसायटी, म्हसरूळ) यांच्या फिर्यादीनुसार, शनिवारी (ता. १३) दुपारी बाराच्या सुमारास त्या म्हसरूळच्या प्रभातनगर येथून रवींद्र पांडे यांच्या रिक्षातून हिरावाडीतील सावतानगर येथे जाण्यासाठी निघाल्या. सावतानगर येथे उतरल्यानंतर त्या जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोघा संशयितांनी त्यांना आम्ही पोलिस असल्याची बतावणी केली. .त्याच वेळी एक संशयित चालत आला. त्याने ‘काल रात्री याच ठिकाणी खून झाला आहे, तुम्ही असे सोन्याचे दागिने घालून कसे फिरता? असे दागिने घालून फिरू नका’ असे म्हणाला, तर दुसरा संशयित ‘हातातील सोन्याच्या बांगड्या काढून ठेवा. आम्हाला त्या साहेबांना दाखवायच्या आहेत’ असे बोलत सुमारे ५० हजारांच्या सोन्याच्या चार बांगड्या घेऊन गेले ते परत आलेच नाहीत. त्यामुळे संशयितांनी फसवणूक केल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पंचवटी पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली. त्यानुसार पंचवटी पोलिसांत अज्ञात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..महिलेला केले संमोहितदुसरी घटना उपनगर हद्दीतील गोपाळनगर येथे शनिवारी (ता. १३) घडली. लता महिंद्र शर्मा (६०, रा. आराधना एनक्लेव, गोपाळनगर, आर्टिलरी सेंटर रोड, नाशिक रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्या शनिवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास भाजीपाला खरेदी करून घराकडे पायी येत होत्या. राहत्या सोसायटीच्या गेटजवळ साध्या वेशातील दोन संशयित उभे होते. .त्यांनी लता शर्मा यांना आवाज देत त्यांच्याजवळ गेले आणि ‘हम आपको कब से आवाज दे रहे हैं, आपको हमारे बडे साहब बुला रहे हैं.. डरो मत हम पुलीसवाले हैं’ असे म्हणत त्यांना संमोहित केल्यासारखे केले आणि त्यांच्या अंगावरील सोन्याची चेन व अंगठी असे ८० हजारांचे दागिने काढून घेत त्यांची फसवणूक केली आणि पसार झाले. या प्रकरणी लता शर्मा यांनी उपनगर पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे..Crime: शाळेचा गणवेश, विषाचे पाकीट अन् तोंडातून फेस...; १४ वर्षांच्या विवाहित मुलीचा गूढ अवस्थेत मृतदेह आढळला, काय घडलं?.फसवणूक टाळण्यासाठी...अनोळखी व्यक्तींना पोलिस समजू नका; खरे पोलिस कधीही साध्या वेशात नागरिकांकडून दागिने उतरवत नाहीत.रस्त्यावर दागिने उतरवू नका; कुणीही सांगितले तरी सोन्याचे दागिने कागदात ठेवू नका.संशय आल्यास त्वरित ११२ क्रमांकावर फोन करा; घटनेचे ठिकाण पोलिसांना कळवा.ज्येष्ठ नागरिकांनी शक्यतो एकटे बाहेर जाऊ नये; सोबत एखादी व्यक्ती असल्यास सुरक्षितता वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.