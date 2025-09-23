नाशिक

Nashik News : मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाशिकमधून वाजणार स्थानिक निवडणुकांचे रणशिंग?

Political Implications Ahead of Local Elections : १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सेवा पंधरवड्याचा समारोप नाशिकमध्ये ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्य शासनातर्फे १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सेवा पंधरवड्याचा समारोप नाशिकमध्ये ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीची शक्यता आहे.

