Nashik News : मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाशिकमधून वाजणार स्थानिक निवडणुकांचे रणशिंग?

नाशिक: राज्य शासनातर्फे १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सेवा पंधरवड्याचा समारोप नाशिकमध्ये ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीची शक्यता आहे..प्रशासनाने कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी जागेची पाहणी सुरू केली असून, कालिदास कलामंदिर, ठक्कर डोम तसेच शहरातील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांची तपासणी केली जात आहे. सेवा पंधरवडा महसूल विभागात तीन टप्यांमध्ये राबविण्यात आला असून, विविध विभागांमार्फतही नागरिकांसाठी उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत..CM Devendra Fadnavis: सांडपाणी प्रकल्पांसाठी ८४२.८५ कोटी; मुख्यमंत्र्यांची माहिती, ‘अमृत दोन’ योजनेअंतर्गत मान्यता.या पंधरवड्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरवात झाली होती व महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत चालणार आहे. समारोप सोहळा मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. या निमित्ताने सत्ताधारी महायुतीकडून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी रणशिंग फुंकले जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.