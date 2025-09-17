Seva Pakhwada Nashik 2025: 'सेवा पंधरवडा' सुरू: नाशिक विभागात 'पाणंद रस्ते' आणि 'सर्वांसाठी घरे' उपक्रमाला गती!

Seva Pakhwada Vikas Divas: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून (१७ सप्टेंबर) महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत (२ ऑक्टोबर) नाशिक विभागात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवडा’ साजरा करण्यात येत आहे.या काळात ‘पाणंद रस्ते’ आणि ‘सर्वांसाठी घरे’ हे दोन प्रमुख उपक्रम राबविले जाणार असून, प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्रपणे नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची आखणी केली. महसूल प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्या सहकार्यातून हा पंधरवडा यशस्वी करण्यात येईल, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली..प्रश्न : सेवा पंधरवड्यात शासनाचा पाणंद रस्ते हा प्रमुख अजेंडा असून, त्याबाबत काय नियोजन केले आहे?डॉ. प्रवीण गेडाम : सेवा पंधरवड्यात शासनाचे दोन प्रमुख घटक आहेत. पाणंद रस्ते आणि सर्वांसाठी घरे. पाणंद रस्त्यांबाबत शासनाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. जिल्हा ते गावपातळीपर्यंत या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार पाणंद रस्त्यांची मोहीम कशी राबविण्यात येईल?: गावपातळीवर पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी शासनाने स्वतंत्र आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार पाचही जिल्ह्यांतील महसूल यंत्रणेला गावनिहाय सर्व रस्त्यांचे नकाशावर मार्किंग करून सातबाऱ्यावर नोंद घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येईल. तसेच, महसूल लोकअदालत, अपील प्रक्रिया, रस्त्यांचे सपाटीकरण आणि वहिवाट सर्वेक्षण यांसारख्या टप्प्यांतून ही मोहीम राबविण्यात येईल..सर्वांसाठी घरे या उपक्रमाची कार्यपद्धती कशी असेल?: शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे. प्रत्येक व्यक्तीकडे स्वतःचे सुरक्षित व परवडणारे घर असावे. सेवा पंधरवड्यातून ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही, अशांना घरे देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकजुटीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..: पंधरवड्यात अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत काही कार्यवाही होणार आहे का?: होय. अतिक्रमण नियमित करणे हीदेखील सेवा पंधरवड्यातील एक महत्त्वाची बाब आहे. राज्य महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार जे अतिक्रमण नियमानुसार नियमित केले जाऊ शकते, त्याबाबतची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल. ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात असणार आहे..नावीन्यपूर्ण उपक्रम कोणते राबविले जाणार आहेत?: पाचही जिल्ह्यांनी स्वतंत्र पद्धतीने उपक्रम आखले आहेत. उदाहरणार्थ-अहिल्यानगर : वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचे प्रयत्न.धुळे : वनपट्ट्यांचे नियोजन.नंदुरबार : गावठाण घोषित करण्याची प्रक्रिया.जळगाव व नाशिक : स्थानिक गरजांनुसार नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जातील..महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सूचना दिल्या आहेत?: सेवा पंधरवडा हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, अशी सूचना केली आहे. तसेच, जनतेनेही प्रशासनाला सहकार्य करावे. पाणंद रस्ते किंवा इतर मुद्यांबाबत नागरिकांनी थेट स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे..Airport Jobs 2025: फ्रेशर्ससाठी आनंदाची बातमी! एअरपोर्टवर विविध पदांची भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख.सेवा पंधरवड्याचा राज्यस्तरीय समारोप नाशिकमध्ये होणार असल्याचे सांगितले जाते. त्याबाबत नियोजन झाले आहे का?: राज्यस्तरावरून याबाबत अद्याप अधिकृत सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. मात्र, जर नाशिक विभागाला ही जबाबदारी सोपविली गेली, तर आम्ही ती योग्य पद्धतीने आणि भव्यदिव्यरीत्या पार पाडू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.