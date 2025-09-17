नाशिक

Jalaj Sharma : जिल्हाधिकारी जलज शर्मांची मोठी घोषणा: नाशिकमधील गड-किल्ले होणार स्वच्छ

Seva Pakhwada: Government’s Ambitious Campaign in Nashik : जिल्ह्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत तीन टप्प्यांत अभियान राबविण्यात येणार असून, पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरकुल, ऐतिहासिक वास्तू व कार्यालयांची स्वच्छता, वनपट्ट्यांचे शंभर टक्के वितरण अशा विविध उपक्रमांचा समावेश असेल.
नाशिक: छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवडा हे शासनाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. जिल्ह्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत तीन टप्प्यांत अभियान राबविण्यात येणार असून, पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरकुल, ऐतिहासिक वास्तू व कार्यालयांची स्वच्छता, वनपट्ट्यांचे शंभर टक्के वितरण अशा विविध उपक्रमांचा समावेश असेल. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला.

