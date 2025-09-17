Jalaj Sharma : जिल्हाधिकारी जलज शर्मांची मोठी घोषणा: नाशिकमधील गड-किल्ले होणार स्वच्छ

नाशिक: छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवडा हे शासनाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. जिल्ह्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत तीन टप्प्यांत अभियान राबविण्यात येणार असून, पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरकुल, ऐतिहासिक वास्तू व कार्यालयांची स्वच्छता, वनपट्ट्यांचे शंभर टक्के वितरण अशा विविध उपक्रमांचा समावेश असेल. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला..पाणंद रस्त्यांबाबत काय योजना आहे?जलज शर्मा : शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार गावपातळीवरील नकाशातील सर्व पाणंद रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येतील. प्रत्येक रस्त्याचे मार्किंग, सातबाऱ्यावर नोंद आणि क्रमांक देण्याचे काम पहिल्या टप्प्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे..अतिक्रमणाच्या मुद्द्याला कसे सामोरे जाणार?: शासनाचे सविस्तर आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार उपविभागीय स्तरावर सुनावणी व अन्य बाबींची पूर्तता करून कारवाई केली जाईल. थोडा कालावधी लागेल, पण सुरुवातीला क्रमांक व मार्किंगचे काम पूर्ण होईल..सर्वांसाठी घरकुल मोहिमेचे नियोजन काय?: पंतप्रधान आवास योजनेतील यादीनुसार प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घर देण्याची हमी आहे. या याद्या तयार असून, त्यानुसारच घरांचा लाभ दिला जाईल..अतिक्रमण नियमित करण्याबाबतच्या सूचनांविषयी काय म्हणाल?: शासकीय जमिनीवरील तसेच नियमांत बसणारे अतिक्रमण नियमित केले जाईल. महसूल अदालतीतील वर्षभरापेक्षा जुन्या प्रकरणांचा निपटारा तडजोडीच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..जिल्ह्यासाठी कोणते नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवणार आहात?: कार्यालयांच्या स्वच्छतेसह प्रत्येक तालुक्यातील ऐतिहासिक वास्तू, गड-किल्ल्यांची स्वच्छता करण्यात येईल. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत लाभार्थ्यांना शंभर टक्के वनपट्टे देण्याचा मानस आहे..सेवा पंधरवड्यात पथदर्शी प्रकल्प कोणता असेल?: जिल्ह्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांना ओळखून महसूल पातळीवर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. याशिवाय प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकाची आयुष्मान भारत कार्डासाठी नोंदणी केली जाईल. रेशनकार्डवरील १२ आकडी ऑनलाइन क्रमांक नसल्याने येणारा अडथळा दूर करण्यासाठी मागील १०-१२ दिवसांपासून विशेष मोहीम राबविली जात आहे..Nashik News : ५ कोटींचे बक्षीस: नाशिकच्या ग्रामपंचायतींना समृद्ध होण्याची सुवर्णसंधी.अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग कसा असेल?: शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार सर्व उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सूचना केल्या आहेत. महसूल प्रशासनाच्या कार्यकुशलतेसह जिल्ह्याच्या नावलौकिकात भर घालण्यासाठी सर्व अधिकारी-कर्मचारी आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आम्ही करीत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.