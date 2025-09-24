Nashik News : नाशिक जिल्ह्यात ९४.३ किमीचे पाणंद रस्ते मोकळे; सेवा पंधरवड्यात मोठे यश

नाशिक: राज्य शासनाच्या सेवा पंधरवड्यांतर्गत जिल्ह्यातील ११६ गावांमधील ९४.३ किलोमीटरचे पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात आले. या मोहिमेसाठी स्थानिकांचे चांगले सहकार्य लाभत आहे. रस्ते खुले केल्याने पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्येला फायदा होईल, असा विश्वास महसूल प्रशासनाने व्यक्त केला..राज्य शासनातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. महसूल विभाग तीन टप्प्यांत हा सप्ताह साजरा करीत आहे. पहिल्या टप्प्यात १७ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान पाणंद रस्ते, शेतशिवारचे रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. .या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील १५ ही तालुक्यांतील ११६ गावांमध्ये ९४.३ किलोमीटरचे पाणंद रस्ते जनतेसाठी खुले करण्यात आले. वर्षानुवर्षापासून अतिक्रमित असलेले हे रस्ते मोकळे झाल्याने जनतेने आनंद व्यक्त केला आहे. दरम्यान, प्रशासनातर्फे गावपातळीवरील पाणंद रस्ते, शेतशिवारच्या प्रत्येक रस्त्याच्या नकाशावर मार्किंग करताना सातबाऱ्यावर त्याची नोंद घेण्यात येत आहे..सेवा पंधरवड्यात दिंडोरी तालुक्यात सर्वाधिक १७ ठिकाणचे रस्ते जनतेसाठी खुले करण्यात आले. या रस्त्यांची लांबी २३.७ किलोमीटर आहे; तर नाशिक व कळवण तालुक्यांत अनुक्रमे साडेसात तसेच ९.४ किलोमीटर रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर करण्यात आले. सेवा पंधरवड्यातील पहिला टप्पा संपुष्टात आला असला तरी पाणंद व शेतशिवारच्या रस्त्यांची प्रक्रिया निरंतरपणे सुरू राहील, असे जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले..दुसऱ्या टप्प्याला प्रारंभसेवा पंधरवड्याच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंगळवार (ता. २३)पासून प्रारंभ झाला. या टप्प्यात शासकीय जमिनींवरील व नियमात बसणारी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येकाला घर मोहिमेत बेघरांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ दिला जाईल. त्यासंदर्भातील कार्यवाही तहसील स्तरावर पूर्ण केली जाईल. वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र लाभार्थींना १०० टक्के वनपट्ट्यांचे वाटप करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. येत्या शनिवार (ता. २७)पर्यंत दुसऱ्या टप्प्याचा कालावधी आहे. त्यानंतर २ ऑक्टोबरपर्यंत तिसऱ्या टप्प्यात नावीन्यपूर्ण योजना हाती घेण्यात येणार आहेत..Woman Robbed Gold : एसटीमधून प्रवास करताय सावधान! आजीला गुंगीचा पदार्थ देऊन कोल्हापुरात तब्बल दोन तोळे सोन्यावर मारला डल्ला.मोकळे केलेले रस्ते (किलोमीटर)नाशिक ७.५, निफाड ४.८, सिन्नर २.८, कळवण ९.४, मालेगाव ४.६, दिंडोरी २३.७, पेठ ६.९, येवला ५.०, बागलाण ४.७, देवळा २.०, नांदगाव २.०, इगतपुरी ७.०, त्र्यंबकेश्वर ३.१, चांदवड ८.०, सुरगाणा ७.३, एकूण ९४.३..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.