Nashik Sewerage Project : नाशिकमध्ये ११४० कोटींचा मलनिस्सारण प्रकल्प; कुंभमेळा व २०५५ ची लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन

Nashik Launches 1140 Crore Sewerage Expansion Project : नाशिक शहरातील मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी नवीन मलवाहिका टाकण्याचे काम सुरू असून, अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनी सर्वेक्षणाची माहिती दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात अस्तित्वातील मलनिस्सारण प्रकल्पांचे सक्षमीकरण व नवीन प्रकल्पांची उभारणी करताना वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने नवनगरांमध्ये ११४० कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन मलवाहिका टाकल्या जाणार आहेत.

