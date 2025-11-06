Nashik Sewerage Project : नाशिकमध्ये ११४० कोटींचा मलनिस्सारण प्रकल्प; कुंभमेळा व २०५५ ची लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात अस्तित्वातील मलनिस्सारण प्रकल्पांचे सक्षमीकरण व नवीन प्रकल्पांची उभारणी करताना वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने नवनगरांमध्ये ११४० कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन मलवाहिका टाकल्या जाणार आहेत. .त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या जवळपास दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिकांचे सर्वेक्षण सल्लागार संस्थेकडून केले जात आहे. अमृत-२ किंवा हरित रोख्यांतून उभारण्यात येणाऱ्या निधीतून प्रकल्प राबविला जाणार आहे..गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर १४०० कोटी रुपये खर्च करून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वातील मलनिस्सारण केंद्रांचे सक्षमीकरण व नवीन प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मलजल शुद्धीकरणाची क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे नवीन नगरामध्ये मलजलवाहिकांचे जाळे निर्माण करून त्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीत सोडण्याचे नियोजन आहे. .तसेच २०५५ मध्ये शहराची वाढती लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवून मलजलवाहिकांचे जाळे तयार केले जाणार आहेत. मलवाहिकांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने अलमंण्डस सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली असून, ११४० कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. याच सल्लागार कंपनीमार्फत शहरात अस्तित्वात असलेल्या मलवाहिकांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. .आतापर्यंत महापालिकेकडून शहरात २०५० किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिका टाकण्यात आल्या आहेत. वाढती लोकसंख्येच्या अनुषंगाने पाण्याचा वाढता वापर लक्षात घेता अस्तित्वातील मलवाहिकांवर ताण वाढला आहे. त्यामुळे जुन्या मलवाहिका बदलून त्याऐवजी नवीन मलवाहीका टाकल्या जाणार आहेत. एकूण प्रकल्पाच्या किमतीपैकी अमृत- २ या योजनेंतर्गत २२७ कोटी रुपये खर्चाची व हरित रोख्यांतून (ग्रीन बॉण्ड) २२५ कोटी रुपये खर्चाची मलवाहिका योजनेचे काम सुरू आहे. उर्वरित सातशे कोटी रुपयांच्या कामांसाठी नवीन प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे..Pune News : सिंहगड रस्तावासीय नाट्यगृहापासून वंचित, काम २०१६ पासून रखडलेले; परिसरातील नागरिकांत नाराजी.वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता नवीन मलवाहिका व यापूर्वीच्या जुन्या मलवाहिका बदलल्या जाणार आहेत. सध्या अस्तित्वातील २०५० किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिकांचे सर्वेक्षण सुरु आहे.-रवींद्र धारणकर, अधीक्षक अभियंता, मलनिस्सारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.