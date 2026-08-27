नाशिक

Nashik Shalarth Scam: शालार्थ घोटाळ्याची ‘कागदपत्रे’ पोलिसांच्या रडारवर; ८२१ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांची शहानिशा

Documents of 821 Teachers and Staff Under Scrutiny: उत्तर महाराष्ट्रातील २३३ शाळांमधील ८२१ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून शालार्थ आयडी प्रस्तावापर्यंतच्या कागदपत्रांची शहानिशा सुरू आहे.
Nashik Shalarth Scam

Nashik Shalarth Scam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: राज्यभर गाजत असलेल्या १६० कोटी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास आता निर्णायक वळणावर आला आहे. नाशिक शहर गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपासाबरोबरच संशयित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते शालार्थ आयडी मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांची शहानिशा सुरू केली आहे. त्यासाठी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना गुन्हे शाखेत बोलावून कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे.

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