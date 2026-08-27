Nashik Shalarth Scam: शालार्थ घोटाळ्याची ‘कागदपत्रे’ पोलिसांच्या रडारवर; ८२१ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांची शहानिशा

नाशिक: राज्यभर गाजत असलेल्या १६० कोटी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास आता निर्णायक वळणावर आला आहे. नाशिक शहर गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपासाबरोबरच संशयित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते शालार्थ आयडी मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांची शहानिशा सुरू केली आहे. त्यासाठी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना गुन्हे शाखेत बोलावून कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे..बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे उत्तर महाराष्ट्रातील २३३ शाळांमधील ८२१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शासनाला सुमारे १६० कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी शहर गुन्हेशाखेने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्राथमिक आरोपपत्रात शिक्षण उपसंचालकांसह अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक-कर्मचारी, संस्थाचालक आणि इतर मिळून सुमारे १ हजार १९९ संशयित निष्पन्न झाले आहेत. त्यापैकी १६ संशयितांविरोधात सबळ पुरावेही पोलिसांच्या हाती लागले आहेत..यशचा डबल रोल, दमदार अॅक्शन अन् जबरदस्त स्टाईल; ‘Toxic’ किती भावला? पण ३ तास १४ मिनिटांचा सिनेमा करतो बोअर!.नियुक्तीपासून शालार्थपर्यंत तपासया प्रकरणात पोलिसांनी अधिकारी, शिक्षण संस्थाचालक आणि एजंटांच्या भोवती कारवाईचा फास आवळल्यानंतर आता संशयित शाळांमधील कागदपत्रांची पडताळणी सुरू केली आहे. संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कशी झाली, त्यांची पात्रता काय होती, त्यांना कोणते आर्थिक लाभ मिळाले, पदोन्नती कशी झाली आणि शालार्थ आयडीसाठी कोणते प्रस्ताव सादर करण्यात आले, याची बारकाईने तपासणी केली जात आहे.दिवसभर चालणाऱ्या या चौकशीसाठी मुख्याध्यापकांना गुन्हेशाखेत हजेरी लावावी लागत असून, नियुक्तीपासून शालार्थ आयडीपर्यंतची कागदपत्रे पोलिसांकडून तपासली जात आहेत. या तपासातून शिक्षण विभागातील आर्थिक गैरव्यवहाराची पाळेमुळे उघड होण्याची शक्यता आहे..पात्रता नसतानाही लाभाचा डावकाही शिक्षण संस्थांनी शिक्षकांच्या रितसर नियुक्त्या केल्यानंतर संबंधित शिक्षकांनी पात्रता नसतानाही शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शासकीय लाभ मिळविण्यासाठी एजंटांच्या मदतीने बनावट प्रस्ताव तयार केल्याचे तपासात समोर आले आहे. हे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करून आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतल्याचेही पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून त्यांच्या शालार्थ आयडी प्रस्तावापर्यंतची संपूर्ण कागदपत्रे तपासली जात आहेत. नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात मार्चमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर गुन्हेशाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके व त्यांचे पथक करीत आहे..BEST Bus: रक्षाबंधनसाठी 'बेस्ट'ची मोठी भेट, मुंबईत १३६ जादा गाड्या चालवण्याचे नियोजन.संस्थाचालक-शिक्षकांचे संगनमतसंशयित संस्थाचालकांनी संस्थांमध्ये शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची रितसर नियुक्ती केल्यानंतर शालार्थ आयडी मिळवून देण्यासाठी त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ मिळवून देताना त्यातील काही हिस्सा संस्थाचालकांनीही घेतल्याचा संशय आहे. काही संस्थाचालकांनी शिक्षकांकडून नियुक्तीच्या वेळीच लाखो रुपये उकळले. त्यानंतर नियुक्ती न करता त्यांना रोजंदारी कामगारांप्रमाणे वागणूक दिल्याचेही तपासातून पुढे आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ज्ञान देणारा शिक्षकच संस्थाचालकांच्या आर्थिक पिळवणुकीच्या कचाट्यात सापडल्याचे धक्कादायक वास्तव या तपासातून समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.