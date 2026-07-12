Shalarth ID Scam : शिक्षकांची फसवणूक करणारा रिपाइं शिक्षक आघाडीचा जिल्हाध्यक्ष गजाआड; 'शालार्थ' घोटाळ्यात नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई, न्यायालयात 11 हजार पानांचं दोषारोपपत्र सादर

नाशिक : राज्यातील बहुचर्चित शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने बनावट संस्था, आदेश आणि मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करीत शेकडो शिक्षकांची शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संशयित संस्थाचालक, दलाल प्रशांत तुळशीराम वाडिले यास शनिवारी (ता. ११) पहाटे धुळ्यातून अटक (Prashant Wadile arrested in Shalarth scam) केली. ‘शालार्थ’ घोटाळ्याप्रकरणी अटक झालेला वाडिले चौथा संशयित असून, त्यास रविवारी (ता. १२) नाशिक रोड न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. वाडिले धुळे जिल्हा रिपाइंच्या (आठवले गट) शिक्षक आघाडीचा जिल्हाध्यक्षही आहे. .गेल्या मार्च २०२६ मध्ये नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती व गांभीर्य पाहता सखोल तपासकामी आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विशेष तपास पथक नेमले असून, शहर गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके या गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. या तपासाचे प्राथमिक ११ हजार पानांचे दोषारोपपत्र नाशिक रोड न्यायालयात सादर केले गेले आहे. आत्तापर्यंत तिघांना अटक झाली आहे, तर १६ संशयित निष्पन्न झाले आहेत. याच तपासाच्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्यातील संशयित प्रशांत वाडिले याचाही सहभाग निष्पन्न झाला आहे..कागदोपत्री त्याच्या ६५ पेक्षा अधिक आश्रमशाळा, शाळा असल्याचा दावा असून, प्रत्यक्षात साक्री आणि शिंदखेडा याठिकाणी दोन संस्था अस्तित्वात असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, वाडिले याने बनावट शिक्षण संस्थांची कागदपत्रे तयार करून त्याआधारे शेकडो शिक्षकांना बनावट आदेश, बनावट मान्यतेचे प्रमाणपत्र देत त्यांना शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ मिळवून देत शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर येत आहे..Sangli Politics : जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच मोठा धक्का! ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्षांचे पद रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा निर्णय; आता 15 दिवसांत काय होणार?.धुळ्यात अटकसंशयित प्रशांत वाडिले धुळ्यात असल्याची माहिती नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानुसार ‘एसआयटी’चे प्रमुख व सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके, हवालदार कराड, गिते, येवले, अंबड युनिट तीनचे उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील, बोडके, पचलोरे, महाले यांच्या पथकाने शुक्रवारी (ता. १०) रात्री धुळे गाठून सापळा रचला. शनिवारी (ता. ११) पहाटे त्यास ताब्यात घेण्यात आले. कायदेशीर कारवाईनंतर त्यास धुळे न्यायालयात हजर करीत त्याची ट्रान्झिट कोठडी घेण्यात आली आहे. वाडिले यास रविवारी (ता. १२) नाशिक रोड न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे..IIT Audit For Shendapark Hospital : शेंडापार्कमधील शासकीय रुग्णालयाच्या बांधकामाचे होणार 'आयआयटी' ऑडिट! मंत्री हसन मुश्रीफांचा मोठा निर्णय, बिले रोखली.आणखीही मोठे मासे जाळ्यात...सदर गुन्ह्यात उत्तर महाराष्ट्रातील २३३ शाळांमधील ८२१ शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, सचिव आणि शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव व भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह तब्बल बाराशे संशयित निष्पन्न झाले आहेत. आत्तापर्यंतच्या तपासात १६ संशयितांविरोधात सबळ पुरावे ‘एसआयटी’च्या हाती लागले आहेत. याप्रकरणी ‘एसआयटी’ने आत्तापर्यंत तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी, किरण पाटील, राहुल पवार यांना अटक केली असून, वाडिले चौथा संशयित आहे. या घोटाळ्यात नाशिकसह धुळे, जळगाव जिल्ह्यांतील अनेक शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षक व अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, लवकरच आणखी ‘मोठे मासे’ ‘एसआयटी’च्या गळाला लागण्याचे संकेत दिले आहेत. संशयितांनी संघटितरीत्या शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारत शासनाची सुमारे १६० कोटींची फसवणूक केल्याचे आत्तापर्यंतच्या तपासातून समोर येत आहे..Chhatrapati Sambhaji Maharaj Memorial : 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'च्या धर्तीवर होणार छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक; 350 कोटींचा विकास आराखडा तयार, उदय सामंतांची मोठी घोषणा.वाडिलेचे कारनामेधुळे जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थाच्या शाळेचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बनावट मान्यता, शालार्थ मान्यतेचे बनावट आदेशसंबंधितांना प्रस्ताव नसताना मागील तारखेच्या नियुक्त्या दाखवून बनावट आदेशउपसंचालकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन त्यांना वेतन, मागील फरकांची रक्कम अदा केलीया माध्यमातून शासनाची आर्थिक फसवणूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.