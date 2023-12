Mahanubhav Sammelan: श्री चक्रधर स्वामींच्या जन्मस्थळासाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागेल : शरद ढोले

Mahanubhav Sammelan : आपल्या देशातील शेकडो स्थानांवर अतिक्रमण झाले आहे. राम मंदिरासाठी सुमारे ३० वर्षांचा कायदेशीर लढा द्यावा लागला, तेव्हा आपल्या राम मंदिरात रामाच्या मूर्ती प्रतिष्ठेचा सूर्योदय पाहायला मिळतोय. कृष्ण जन्मभूमीसाठीही ५० वर्षे संघर्ष करावा लागला. त्यामुळे भडोच येथील श्री चक्रधर स्वामींचा वाडा मिळवायचा असेल तर संघर्ष करावाच लागेल.

यासाठी एकजुटीने कायदेशीर लढा द्यावा लागेल, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय धर्मजागरण समितीचे प्रमुख शरद ढोले यांनी बुधवारी (ता. २०) येथे केले. (Sharad Dhole statement legal fight has to be fought for Shri Chakradhar Swami birth place nashik news)