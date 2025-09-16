नाशिक

Sharad Pawar : 'देवाभाऊं'नी महाराजांचे नाव घेऊन बळीराजाकडे ढुंकून पाहिले नाही: शरद पवार

Impact of Farmer Suicides on Rural Maharashtra : नाशिकमधील शेतकरी आक्रोश मोर्चात शरद पवार सहभागी झाले असून, त्यांनी राज्य सरकारकडून सरसकट कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी केली.
sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: राज्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असताना ‘देवाभाऊं’नी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेतानाचे फलक लावले आहेत. शिवरायांचा आदर्श घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या. महाराजांनी त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांना फाळ बनविण्यासाठी सोन्याची नाणी दिली होती.

