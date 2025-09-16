Sharad Pawar : 'देवाभाऊं'नी महाराजांचे नाव घेऊन बळीराजाकडे ढुंकून पाहिले नाही: शरद पवार

नाशिक: राज्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असताना ‘देवाभाऊं’नी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेतानाचे फलक लावले आहेत. शिवरायांचा आदर्श घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या. महाराजांनी त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांना फाळ बनविण्यासाठी सोन्याची नाणी दिली होती. .आज तुम्ही त्याच शिवाजी महाराजांचे नाव घेत आहात आणि बळीराजाकडे ढुंकून पाहत नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्लाबोल केला. सरसकट कर्जमाफीसाठी सरकारला महिन्याभराचा अल्टिमेटमही दिला..शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शरद पवारांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये सोमवारी (ता. १५) ‘आक्रोश मोर्चा’ पार पडला. या मोर्चाला मार्गदर्शन करताना पवारांनी राज्य सरकारवर थेट निशाणा साधला. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आता आपल्याला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही. आगामी ठराविक दिवसांत सरकारने मदत केली नाही तर नाशिकचा हा मोर्चा भविष्यात आणखी उग्र रूप धारण करेल. देवाभाऊ, देशाच्या आजूबाजूला बघा काय घडत आहे. नेपाळमधे सरकार गेले आणि भगिनीच्या हातात राज्य आले आहे, आणखी काही मी बोलणार नाही, असा इशाराही पवारांनी दिला..महाराष्ट्राच्या काळ्या आईशी इमान राखण्यासाठी आपण आलो आहोत. शेतकरी अस्वस्थ आहे, बीडसारख्या जिल्ह्यात अनेक वेळा दुष्काळ असतो तिथे अतिवृष्टी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या सगळ्या जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली आहे. याचा परिणाम शेतीवर झाला. संकटातून मार्ग काढायचा असतो. तो मार्ग काढण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्राची असते. शेतकरी आक्रोश करतो आहे, मात्र आजचे राज्यकर्ते त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा हल्लाबोल पवारांनी केला. .देवाभाऊ, शिवाजी महाराज यांच्या काळात दुष्काळ पडला होता, त्या वेळी त्यांनी सोन्याची नाणी दिली आणि सोन्याचा नांगर शेतकऱ्यांना घेता आला. ते शेती करू शकले. आज शिवाजी महाराजांचे नाव घेतात आणि बळीराजाकडे ढुंकूनही पाहत नाही. देवाभाऊ, देशाच्या आजूबाजूला काय घडत आहे, याकडेही लक्ष देण्याची सूचना त्यांनी केली.....अन् ७० हजार कोटींची कर्जमाफीग्रामीण भागात दोन हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मराठवाड्यातील संख्या जास्त आहे. शेतकरी जीव का देतो? कारण त्याच्या संकटकाळात सरकार त्याच्या पाठीशी राहत नाही. त्यामुळे आत्महत्या वाढायला लागल्या आहेत. कृषिमंत्री असताना एके दिवशी माझ्या वाचनात आले, की यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. .दुसऱ्या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना विनंती केली. शेतकरी जीव देतोय त्यासाठी आपल्याला दिल्लीत बसून विषय सुटणार नाही. दुसऱ्या दिवशी आम्ही यवतमाळला गेलो. तिथे जाऊन त्यांच्या कुटुंबाची भेट घेतली. कर्जामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर १० दिवसांत आम्ही ७० हजार कोटी कर्ज देशात माफ केल्याचे पवारांनी आपल्या भाषणातून सांगितले..कर्जमाफीसाठी अल्टिमेटमकांदा उत्पादकांना साद घालण्यासाठी पक्षाच्या नेत्यांनी गळ्यात कांद्याची माळ घातली होती. विशेष म्हणजे शरद पवार ज्या गाडीतून मोर्चात सहभागी झाले, त्या गाडीच्या बॉनेटवर तीन पाट्या भरून कांदा ठेवला होता. भाषणातही कांद्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेऊन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सरकारला सरसकट कर्जमाफीचा अल्टिमेटम दिला..Sanjay Raut : कर्जाच्या पैशातून मोदींचा केक कापणार? वाढदिवस साजरा करणे म्हणजे आर्थिक गुन्हा, संजय राऊतांचे राज्य सरकारवर ताशेरे.प्रमुख मागण्याशेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज व व्याज माफ करावेकांद्याला तीन हजारांचा हमीभाव, निर्यातमुक्त करावेअतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेतशेतकरी, शेतमजुरांना पाच हजारांची तत्काळ मदत मिळावीविमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई तत्काळ देण्यात यावीघरांची पडझड झालेल्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळावीदुधाला किमान ५० रुपये लिटर भाव द्यावाशेतमालाला हमीभावासाठी थेट खरेदी मोहीम राबवावीग्रामीण मजुरांना २०० दिवसांचा हमी रोजगार मिळावाशेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करून सिंचनास मोफत वीज द्यावीपूरग्रस्तांना तातडीने धान्य व जीवनावश्यक वस्तू मोफत पुरवाशाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करावेशेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष मदत केंद्र उभारावेशेतमाल खरेदीसाठी बाजार समित्यांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.