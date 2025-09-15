Sharad Pawar : ‘महाराष्ट्राची सामाजिक वीण विस्कटली’, आरक्षणावरुन शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता

नाशिक: राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत स्वतंत्र समित्या स्थापन करून त्यावर विशिष्ट लोक घेतले आहेत. सरकार हे सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारे असावे. परंतु, या सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा नसून तेढ वाढवायचा आहे. .यातून महाराष्ट्राची सामाजिक वीण विस्कटली जात असून, एका समाजाचे लोक आता दुसऱ्या समाजाच्या घरी, दुकानात जात नाहीत, इथपर्यंत परिस्थिती खालावली आहे, अशी चिंता व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सामाजिक ऐक्याबाबत आपण कधीच तडजोड करणार नसल्याची भूमिका रविवारी नाशिकमध्ये मांडली..राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकारी प्रशिक्षण शिबिर रविवारी (ता. १४) नाशिकमध्ये पार पडले. शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाने त्याचा समारोप झाला. श्री. पवार म्हणाले, राज्यात आठ महिन्यांत एक हजार १८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत उदासीन असल्यामुळे शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. कांदा निर्यातीबाबत ठोस धोरण या सरकारला ठरविता आलेले नाही..कांदा, द्राक्ष आणि डाळिंब उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी नवनवीन प्रयोग करतो, तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. त्यामुळे कांदा म्हटले, की सर्वांचे लक्ष नाशिककडे लागते. नाशिकला प्रयोगशील शेतकरी असून, महात्मा गांधी व पंडित नेहरू यांच्या विचारांवर चालणारा हा जिल्हा आहे. देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती चुकीची असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य व्यक्तींना बसला आहे. भारताचे बांगलादेश, पाकिस्तान व श्रीलंका या शेजारील राष्ट्रांसोबतही संबंध बिडल्याचे त्यांनी सांगितले..आरक्षणाबाबत श्री. पवार म्हणाले, ‘राज्य सरकारने आता हैदराबाद गॅझेट’ आणले असून, त्यात आदिवासी, बंजारा समाजाला स्थान दिले आहे. परंतु, आरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त करण्याची आवश्यकता नव्हती. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत एक-दोन ओबीसी नेते सोडून इतर कुठल्याही समाजाचे लोक नाहीत. एखाद्या विशिष्ट जातीसाठी काम करणारे सरकार नको, तर सर्व जाती- धर्मासाठी काम करणारे सरकार हवे. .मात्र, या सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा नाही, तर समाजासमाजात कटुता वाढवून तेढ निर्माण करायची आहे. आपल्याला ही कटुता कमी करायची असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, राजेश टोपे, हर्षवर्धन पाटील, महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे, खासदार सुप्रिया सुळे, भास्कर भगरे, नीलेश लंके, धैर्यशील मोहिते- पाटील, बजरंग सोनवणे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार, जिल्हा प्रभारी माजी आमदार सुनील भुसारा, माजी आमदार हेमंत टकले, गोकुळ पिंगळे, जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रेय पाटील, शहराध्यक्ष गजानन शेलार आदी उपस्थित होते.. Jairam Ramesh : ‘ग्रेट निकोबार’ मार्फत मनमानी; पर्यावरणीय संकट असल्याची जयराम रमेश यांची टीका.पक्ष माझा एकट्याचा नाहीराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) हा पक्ष विचारधारेवर चालणारा आहे. त्यामुळे केवळ माझ्या एकट्याचा नामोल्लेख करू नका, हा आपल्या सर्वांचा पक्ष आहे. याच विचारांनी आपल्याला सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जायचे असल्याने केवळ एकट्याचा पक्ष असा उल्लेख करू नये, अशी सूचनाही शरद पवारांनी आपल्या भाषणातून पक्ष पदाधिकाऱ्यांना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.