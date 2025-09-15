Nashik Crime : बारावीच्या विद्यार्थ्याने मानसिक तणावातून संपवलं जीवन; 'सुसाइड नोट'मध्ये जादूटोण्याचा संशयास्पद उल्लेख

नाशिक: शरणपूर परिसरातील बारावीच्या विद्यार्थ्याने राहत्या खोलीत गळफास घेत आत्महत्या केली. गळफास घेण्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याने मानसिक तणावातून आत्महत्या करीत असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. .जयदीप किरण पाटील (वय १७, मूळ रा. आमडदे, ता. भडगाव, जि. जळगाव) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, जयदीप बारावीत शिकत होता. त्याने इंग्रजीत सुसाइड नोट लिहून ठेवली आहे. जयदीप हा आमडदे गावातील मित्रासह शरणपूर गावठाणातील एका खोलीत भाडेतत्त्वावर वास्तव्यास होता. .गेल्या काही दिवसांपासून तो मानसिक तणावात होता. शनिवारी (ता. १३) व रविवारी (ता. १४) सुटी असल्याने त्याच्या मित्राने त्याला गावी जाऊ, असे म्हटले होते. मात्र, त्याने नकार देऊन ‘तूच जा’ असे सांगितले. त्याचा मित्र गुरुवारी (ता. ११) सकाळी गावी निघाला असता, त्याच दिवशी सायंकाळी सहाच्या सुमारास जयदीपने गळफास घेतल्याची घटना उघड झाली..नातलगांनी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. दरम्यान, त्याच्या आत्महत्येचे नेमके कारण समोर आले नसले, तरी ‘सुसाइड नोट’च्या माध्यमातून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. हवालदार सोमनाथ गायकवाड तपास करीत आहेत.....अन् आईचे अश्रू बदलले आनंदाश्रूत, नऊ महिन्यांच्या बाळाने गिळलेली सेफ्टी पिन डॉक्टरांनी काढली बाहेर .संशयास्पद उल्लेखजयदीपने आत्महत्येपूर्वी इंग्रजीतील लिहिलेल्या मजकुराची चिठ्ठी पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. त्यात ‘माझ्यामुळे कुणाला त्रास नको, आई, वडील, भाऊ सुखी राहा, मला काही अडचण नसून वैयक्तिक कारण आहे.’ तसेच चिठ्ठीत जादूटोण्यासंबंधी काही संशयास्पद उल्लेख आढळून आला आहे. त्यामुळे मानसिक तणावासह भीतीतून त्याने गळफास घेतल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.