नाशिक

Nashik Crime : बारावीच्या विद्यार्थ्याने मानसिक तणावातून संपवलं जीवन; 'सुसाइड नोट'मध्ये जादूटोण्याचा संशयास्पद उल्लेख

Tragic Suicide of Class 12 Student in Nashik : बारावीच्या विद्यार्थ्याने राहत्या खोलीत गळफास घेत आत्महत्या केली. गळफास घेण्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याने मानसिक तणावातून आत्महत्या करीत असल्याचे नमूद केले आहे.
Suicide

Suicide

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शरणपूर परिसरातील बारावीच्या विद्यार्थ्याने राहत्या खोलीत गळफास घेत आत्महत्या केली. गळफास घेण्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याने मानसिक तणावातून आत्महत्या करीत असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
student
12th student
suicide note

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com