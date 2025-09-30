Nachik Crime : कारागृहातील कैद्याचा लॉजमध्ये ‘मुक्काम’; नाशिक गोळीबार कटातील नगरसेवकाची भेट

नाशिक: निकम टोळीचा म्होरक्या व सध्या अमरावती कारागृहात असलेल्या कैद्याला नाशिक न्यायालयात आणले असता, त्यास कोठडीत ठेवण्याऐवजी कैदी पार्टीने कैद्यासह ‘लॉज’मध्ये मुक्काम केल्याचे समोर आले आहे. या लॉजवर गोळीबारातील संशयित व कटातील सामील नगरसेवक त्या कैद्याला भेटले होते..पंचवटीतील फुलेनगर येथे सराईत गुन्हेगारावर करण्यात आलेल्या गोळीबार प्रकरणात अमरावती पोलिस आयुक्तांनी कैद्यासमवेत आलेल्या तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करीत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत..अमरावती कारागृहातील कैदी शेखर निकम यास नाशिक न्यायालयात आणणाऱ्या पथकाचे उपनिरीक्षक मनोहर राठोड, अंमलदार मुकेश यादव व सिद्धेश्वर गुट्टे या तिघांना अमरावतीचे पोलिस आयुक्त अरविंद चावरिया यांनी निलंबित केले आहे. शेखर निकमचा भाऊ किरण निकम याचा २०१७ मध्ये संतोष उघडे टोळीने खून केला होता. .फुलेनगरमधील उघडे आणि निकम टोळीमध्ये वर्चस्वावरून संघर्ष होता. या गुन्ह्यात सागर जाधव याची निर्दोष मुक्तता झाली असली तरी निकम टोळी त्याच्यावर लक्ष ठेवून होती. त्यातूनच १७ तारखेला पहाटेच्या सुमारास निकम टोळीच्या संशयितांनी सागर जाधव याच्यावर गोळीबार केला. या गोळीबारात तो बचावला. पंचवटी पोलिसांनी निकम टोळीच्या संशयितांना अटक केली असून, यात भाजपचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांचाही कटात सहभाग निष्पन्न झाल्याने अटक केली आहे..असा आहे प्रकार...निकम टोळीचा म्होरक्या व मृत किरण निकमचा भाऊ शेखर निकम हा सध्या अमरावती कारागृहात कैदी आहे. १० सप्टेंबरला नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात शेखर निकमला हजर करण्यासाठी अमरावती आयुक्तालयाचे तीन कर्मचारी ९ सप्टेंबरला घेऊन आले. कायदेशीररीत्या निकम यास पोलिस कोठडीत ठेवणे आवश्यक असताना अमरावती पोलिसांनी निकमसह नाशिक रोड परिसरातील लॉजमध्ये मुक्काम केला..Photo : 'प्लीज मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल...त्याच वेळी निकम टोळीच्या संशयितांसह माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांची कैदी निकम याची त्या लॉजमध्ये भेट घेतली होती. त्या संदर्भातील सीसीटीव्ही फुटेज नाशिक पोलिसांच्या हाती लागले आहे. त्यानुसार, माजी नगरसेवक पाटील यांना अटक केली आहे. याची माहिती मिळताच अमरावती पोलिस आयुक्तांनी संबंधित तिघा पोलिसांना निलंबित करीत त्यांच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शेखर निकम याची नाशिक पोलिसांकडून चौकशी केली जाणार आहे. त्यासाठी अमरावती पोलिसांकडून त्याचा ताबा घेण्यासाठी नाशिक पोलिसांकडून रीतसर प्रक्रिया सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.