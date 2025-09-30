नाशिक

Nachik Crime : कारागृहातील कैद्याचा लॉजमध्ये ‘मुक्काम’; नाशिक गोळीबार कटातील नगरसेवकाची भेट

Shekhar Nikam Lodged in Nashik Hotel Instead of Jail : अमरावती कारागृहातून नाशिक न्यायालयात आणलेला सराईत गुन्हेगार शेखर निकम यास कोठडीऐवजी लॉजवर ठेवल्याप्रकरणी तीन पोलिस कर्मचारी निलंबित. लॉजमध्ये निकम टोळीच्या संशयितांनी व गोळीबाराच्या कटातील माजी नगरसेवकांनी निकमची भेट घेतल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून उघड झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: निकम टोळीचा म्होरक्या व सध्या अमरावती कारागृहात असलेल्या कैद्याला नाशिक न्यायालयात आणले असता, त्यास कोठडीत ठेवण्याऐवजी कैदी पार्टीने कैद्यासह ‘लॉज’मध्ये मुक्काम केल्याचे समोर आले आहे. या लॉजवर गोळीबारातील संशयित व कटातील सामील नगरसेवक त्या कैद्याला भेटले होते.

Nashik
Amravati
police
crime
maharashtra
Crime News
cctv
cctv footage
Arrest

