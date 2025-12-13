Sherwin Kiswe : नाशिकच्या 'रन मशिन' शर्विन किसवेची धडाकेबाज खेळी! ‘सकाळ प्रीमियर लीग’ गाजवत पटकावला 'सर्वोत्कृष्ट फलंदाज' किताब

बालवयातच बॅटशी मैत्री जोडलेला शर्विन किसवे आता स्थानिक क्रिकेटची रणभूमीत आपल्या धडाकेबाज खेळीने गाजवू लागला आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘सकाळ प्रीमियर लीग’मध्ये रोमहर्षक शतक ठोकत त्याने क्रीडाप्रेमींना भुरळ घातली; तर सर्वाधिक धावांची कमाई करीत ‘सर्वोत्कृष्ट फलंदाज’ हा मानाचा किताब पटकावला. या सलग चित्तथरारक प्रदर्शनामुळे ‘रन मशिन’ अशी ओळख पक्की करीत शर्विनने भविष्यात भारतीय संघात झळकण्याचा आपला ध्यासही अधिक ठाम केला आहे..सरीत असतानाच शर्विनने क्रिकेटकडे आपली पावले वळविली. प्रारंभीच्या काळात गल्लीतून क्रिकेट खेळायला सुरुवात करताना अल्पावधीतच तो व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये दाखल झाला. अशोका युनिव्हर्सल स्कूल, अशोका मार्ग येथून शालेय शिक्षण घेत असताना त्याने अनेक शालेय स्तर स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली. सुरुवातीला खासगी अॅकॅडमीत सराव करताना नंतर तो नाशिक क्रिकेट अॅकॅडमीशी जोडला गेला. .शालेय स्तर स्पर्धेतच त्याला उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून गौरविण्यात आले. पुढे काही काळ त्याने नाशिक जिमखाना येथे सराव केला. पुन्हा नाशिक क्रिकेट अॅकॅडमीशी जोडला जात त्याने क्रिकेट खेळ सुरू ठेवला. यादरम्यान शालेय राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेत दोन वर्षे तो सहभागी झाला होता. त्याच्या कामगिरीची दखल घेताना नॅशनल क्रिकेट अॅकॅडमी (एनसीए), बंगळुरू येथे आयोजित शिबिरासाठी त्याची निवड झाली होती. या शिबिरात स्थान मिळविणे हे प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असते. .शिबिरातील अनुभव गाठीशी घेऊन त्याने पुढे जिल्हा संघ व क्लबतर्फे विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदविला. शालेय शिक्षण पूर्ण करून त्याने वाणिज्य शाखेतून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले. सध्या तो बीबीए हे व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शिक्षण घेतोय. वीसवर्षीय शर्विनने आतापर्यंत विविध स्पर्धांमध्ये यश मिळविले आहे. नुकताच झालेल्या ‘सकाळ प्रीमियर लीग’ स्पर्धेत त्याने मराठा वॉरियर्स संघाकडून खेळताना उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन केले. .आव्हानात्मक परिस्थितीत खेळताना त्याने संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. स्पर्धेत फटकेबाज खेळी करताना शतक झळकावले होते. या बरोबर स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करताना उत्कृष्ट फलंदाज होण्याचा बहुमान त्याने पटकावला. त्याचे वडील उदय किसवे हे सनदी अधिकारी असून, प्रशासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. आजवरच्या प्रवासात वडिलांसह कुटुंबातील सदस्यांची खंबीर साथ लाभल्याचे शर्विन सांगतो..रणजीसाठी प्रयत्न...शर्विनकडून विविध स्पर्धांमध्ये दाखल होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यात २३ वर्षांखालील वयोगटातील स्पर्धांमध्ये सहभागाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याबरोबर भविष्यात रणजी स्पर्धेत सहभागासाठी त्याचे प्रयत्न असतील. या माध्यमातून भारतीय क्रिकेट संघात स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न असेल. मैदानावर पूर्ण क्षमतेने कामगिरी करता यावी, यासाठी तो फिटनेसवर व सरावावर भर देतो. दैनंदिन किमान एक ते दीड तास फिटनेस आणि किमान तीन ते चार तास इतका वेळ तो सरावासाठी देतो..विराट कोहलीपेक्षा लोकांनी तुझ्याबद्दल जास्त Google Search केलं, कसं वाटतंय? Vaibhav Suryavanshi ने दिलेल्या उत्तराची चर्चा….अर्धशतकांचे शतक पूर्ण...शर्विनने आतापर्यंत विविध स्पर्धा गाजविल्या आहेत. यासाठी त्याला प्रशिक्षक म्हणून अमित पाटील, रवी जाधव यांच्यासह इतर मान्यवरांचे मार्गदर्शन लाभले. आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत त्याने सुमारे ४० शतके ठोकली असून, अर्धशतकांचे शतक अर्थात, सुमारे १०० सामन्यांमध्ये अर्धशतकीय खेळी केली आहे. या कामगिरीतून २० हजारांहून अधिक धावा त्याने विविध मैदानांवर केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.