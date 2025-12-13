नाशिक

Sherwin Kiswe : नाशिकच्या 'रन मशिन' शर्विन किसवेची धडाकेबाज खेळी! ‘सकाळ प्रीमियर लीग’ गाजवत पटकावला 'सर्वोत्कृष्ट फलंदाज' किताब

Sherwin Kiswe Emerges as Run Machine in Local Cricket : नाशिकचा युवा क्रिकेटपटू शर्विन किसवे याने नुकत्याच झालेल्या ‘सकाळ प्रीमियर लीग’ स्पर्धेत रोमहर्षक शतक आणि सर्वाधिक धावांची कमाई करत 'सर्वोत्कृष्ट फलंदाज' हा किताब पटकावला. तो भविष्यात रणजी आणि भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी सराव करत आहे.
अरुण मलाणी : सकाळ वृत्तसेवा
बालवयातच बॅटशी मैत्री जोडलेला शर्विन किसवे आता स्थानिक क्रिकेटची रणभूमीत आपल्या धडाकेबाज खेळीने गाजवू लागला आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘सकाळ प्रीमियर लीग’मध्ये रोमहर्षक शतक ठोकत त्याने क्रीडाप्रेमींना भुरळ घातली; तर सर्वाधिक धावांची कमाई करीत ‘सर्वोत्कृष्ट फलंदाज’ हा मानाचा किताब पटकावला. या सलग चित्तथरारक प्रदर्शनामुळे ‘रन मशिन’ अशी ओळख पक्की करीत शर्विनने भविष्यात भारतीय संघात झळकण्याचा आपला ध्यासही अधिक ठाम केला आहे.

