Chandrakant Gurav : नाशिकच्या शेतकरी संघटनेचा आधारस्तंभ हरपला; चंद्रकांत गुरव यांचे दुखद निधन

नाशिक: शेतकरी संघटनेचे जुने व ज्येष्ठ कार्यकर्ते व शरद जोशींच्या विश्वासू कार्यकर्त्यांपैकी एक लढाऊ कार्यकर्ते चंद्रकांत गुरव यांचे शनिवारी (ता. १) दीर्घ आजाराने निधन झाले. (कै.) गुरव गेली चार वर्षे आजाराने त्रस्त होते..१९८० च्या दशकात सुरवातीला त्यांनी औद्योगिक वसाहतीत विविध कंपन्यांचे शेडचे रंगकाम करण्यास सुरुवात केली. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना स्थापन केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने शेतकरी जनजागृती चळवळ सुरू झाली. त्या चळवळीत शेतकऱ्यांबाबतच्या निष्ठेमुळे गुरव यांनी विविध आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदविला. .त्यांनी दुर्लक्षित इगतपुरी तालुक्यातील खेड्यापाड्यांत जाऊन शेतकरी संघटनेचे काम उभे केले. त्यांच्या उमेदीच्या काळात चांदवडचे महिला अधिवेशन आगळेवेगळे ठरले होते. या अधिवेशनाला देशभरातून एक लाख महिला उपस्थित होत्या..या अधिवेशनाच्या प्रचारासाठी (कै.) गुरव यांनी पायाला अक्षरशः भिंगरी बांधून दोन महिने राज्यभरातील शेतकरी कुटुंबील महिलांना सक्रिय केल्याची आठवण आजही काढली जाते. विविध संघटनांसह जिल्हा स्वतंत्र भारत पक्षासह विविध संघटनांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.