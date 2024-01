Nashik: शेवगा यंदा देणार आर्थिक ‘आधार’! कसमादेतून तमिळनाडू, गुजरातमध्ये मागणी वाढली, भावही टिकून राहण्याची शक्यता

मालेगाव : गुणकारी शेवगा नवीन पीक बाजारात येण्यास सुरवात झाली आहे. देशात शेवगा उत्पादनात तामिळनाडू अव्वल आहे. तमिळनाडूत होत असलेल्या बेमोसमी पावसामुळे शेवग्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

तेथील बेमोसमी पाऊस कसमादेच्या पथ्यावर पडला आहे. कसमादेतील शेवग्याला ७० ते ८० रुपये किलोचा भाव मिळत आहे. भविष्यातही भाव टिकून राहण्याची शक्यता असल्याने दुष्काळी परिस्थितीत शेवगा शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे. (Shevaga will give financial support this year Demand increased in Tamil Nadu Gujarat from Kasmade prices likely to sustain Nashik)