Saroj Ahire : सीपीआरआयसाठी जमीन दिली, आता शेतकऱ्यांना नोकरी द्या: आमदार आहिरे यांची मागणी

Land acquisition for Nashik testing lab raises farmer concerns : देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी, नाशिकमधील 'सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट'साठी (CPRI) जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी नोकरी देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याकडे केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: शिलापूर येथे ऊर्जा विभागांतर्गत प्रादेशिक चाचणी प्रयोगशाळेच्या उभारणीकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांची शेती जमीन संपादित करण्यात आली. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देवळाली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी (ता.१०) विशेष मागणी केली.

