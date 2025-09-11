Saroj Ahire : सीपीआरआयसाठी जमीन दिली, आता शेतकऱ्यांना नोकरी द्या: आमदार आहिरे यांची मागणी

नाशिक रोड: शिलापूर येथे ऊर्जा विभागांतर्गत प्रादेशिक चाचणी प्रयोगशाळेच्या उभारणीकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांची शेती जमीन संपादित करण्यात आली. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देवळाली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी (ता.१०) विशेष मागणी केली..आ. आहिरे यांनी सांगितले की, “शिलापूरमधील शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निर्णयास कुठलाही विरोध न करता जमीन संपादनास सहकार्य केले. अन्यथा प्रकल्पास अडचणी आल्या असत्या. मात्र आजवर उपजीविकेचे एकमेव साधन असलेली शेती गेल्याने शेतकरी बांधवांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे शासनाने अधिग्रहण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील किमान एका सदस्याला शैक्षणिक पात्रतेनुसार प्रयोगशाळेत नोकरी उपलब्ध करून द्यावी,” अशी कळकळीची विनंती त्यांनी मंत्र्यांकडे केली..Satej Patil : गोकुळ दूध संघातील उत्तरे समजण्यासाठी परिपक्वता लागते, सतेज पाटलांचे, शौमिका महाडिकांवर टीकास्त्र.माझ्या मतदारसंघातील शिलापूर येथे प्रादेशिक चाचणी प्रयोगशाळेसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन झाले. त्यामुळे शेतकरी भूमिहीन झाल्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. शासनाने यात लक्ष घालून अधिग्रहण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला प्रयोगशाळेत नोकरी देऊन त्यांचा प्रश्न सोडवावा.- सरोज आहिरे, आमदार, देवळाली मतदारसंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.