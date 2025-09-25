Nashik News : नाशिकमध्ये शिवभोजन केंद्रांवर कारवाईचा बडगा! अनियमितता आढळलेल्या चार केंद्रांचे परवाने रद्द

नाशिक: जिल्ह्यातील चार शिवभोजन केंद्रचालकांना कामकाजातील अनियमितता भोवली आहे. पुरवठा विभागाने या चारही केंद्रांचा परवाना रद्द केला आहे. येत्या दोन दिवसांमध्ये आणखीन दोन केंद्रांवर कारवाई केली जाणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळते आहे..समाजातील गोरगरीब -गरजूंना एकवेळचे पोटभर अन्न मिळावे, यासाठी शासनातर्फे शिवभोजन केंद्रांच्या माध्यमातून दहा रुपयांमध्ये थाळी वितरित केली जाते. समाजातील लाखो गरजू या थाळीचा लाभ घेतात. मात्र, जिल्ह्यात काही केंद्रांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारी पुरवठा विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या..या तक्रारींमध्ये एकाच लाभार्थीचे छायाचित्र संकेतस्थळावर अपलोड करणे, एकच लाभार्थीचे छायाचित्र दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक केंद्रांवरून अपलोड करण्यासह मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर तक्रारींचा त्यामध्ये समावेश होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील सुमारे ११० शिवभोजन केंद्रांची दफ्तर तपासणी सुरू केली आहे. .Buldhana News: चौदा गावांची जबाबदारी सात पोलिसांवर! सुरक्षेसाठी पोलिसांची दमछाक; स्वतंत्र पोलिस स्टेशनची मागणी प्रलंबितच.तपासणीत चार केंद्रांमध्ये तक्रारींबाबत तथ्य आढळून आल्याने त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तर दोन केंद्रांमध्येही अनियमितता असल्याने त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. दरम्यान, कारवाईबाबत पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, तपासणी सुरू असल्याचे सांगत भाष्य करणे टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.