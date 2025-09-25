नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये शिवभोजन केंद्रांवर कारवाईचा बडगा! अनियमितता आढळलेल्या चार केंद्रांचे परवाने रद्द

Overview of Shiv Bhojan Scheme in Nashik : नाशिकमधील चार शिवभोजन केंद्रांचे परवाने कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रद्द करण्यात आले आहेत. गरीब आणि गरजू लोकांसाठी असलेल्या या योजनेत गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींनंतर पुरवठा विभागाने ही कारवाई केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्यातील चार शिवभोजन केंद्रचालकांना कामकाजातील अनियमितता भोवली आहे. पुरवठा विभागाने या चारही केंद्रांचा परवाना रद्द केला आहे. येत्या दोन दिवसांमध्ये आणखीन दोन केंद्रांवर कारवाई केली जाणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळते आहे.

