शिवछत्रपती पुरस्कारांसाठी
अर्जाची २५ पर्यंत मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार इच्छुक क्रीडा मार्गदर्शक, खेळाडू, दिव्यांग खेळाडू तसेच साहसी उपक्रमांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना २५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येतील.
शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटू आणि क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना क्रीडा विभागाचा प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान केला जातो. यात क्रीडा क्षेत्रातील विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ क्रीडामहर्षींसाठी जीवनगौरव पुरस्कार, क्रीडा मार्गदर्शकांसाठी उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, महिला क्रीडा मार्गदर्शकांसाठी जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार, तसेच खेळाडू, साहसी उपक्रमांमध्ये सहभागी खेळाडू आणि दिव्यांग खेळाडूंसाठी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान केले जातात. शासन निर्णय २९ डिसेंबर २०२३ व २५ जानेवारी २०२४ नुसार शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांची सुधारित नियमावली निश्चित केली आहे. या नियमावलीनुसार २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षांच्या पुरस्कारांसाठी राज्यातील पात्र खेळाडू व संबंधित व्यक्तींकडून १५ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. मात्र, इच्छुक अर्जदारांना अर्ज सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळण्यासाठी अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जात असून, २५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येतील. इच्छुक अर्जदारांनी क्रीडा विभागाच्या https://sports.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘ताज्या घडामोडी’ या सदरामधील ‘शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार’ या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज भरण्याबाबतच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.