Nashik Shiv Sena : नाशिक शिवसेनेत 'हायव्होल्टेज' ड्रामा! एकनाथ शिंदेंच्या एका फोनमुळे प्रवीण तिदमोंचे राजीनामा अस्त्र म्यान

नाशिक: उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत माघारी घ्यायला लागलेल्या शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी राजीनामा अस्त्र म्यान केले असले तरी यानिमित्त शिवसेनेतील गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शब्दाला जागत पक्षप्रमुखांचे आदेश, जनभावना लक्षात घेऊन महानगरप्रमुख व नगरसेवकपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे तिदमे यांनी सांगितले..महापालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेना भाजप विरोधात लढली, परंतु सत्ता स्थापन करताना भाजपने शिवसेनेला सोबत घेतले. उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेला संधी दिली. परंतु शिवसेनेत या पदावरून गटबाजी निर्माण झाली. उपमहापौरपदासाठी महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांच्यासह विलास शिंदे व राहुल दिवे यांनी अर्ज दाखल केले..ऐनवेळी शिंदे यांना उपमहापौरपदाचा उमेदवार जाहीर केले व तिदमे, दिवे यांना माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर शिवसेनेतील गटबाजी अधिकच उफाळून आली. तिदमे यांनी शिवसेनेच्या गटात न बसता स्वतंत्र बसले, त्यानंतर शिंदे यांच्यासह उपनेते अजय बोरस्ते यांच्यावर शाब्दीक निशाणा साधला. मागील तीन दिवसांपासून शिवसेनेतील सुंदोपसुंदीचे दर्शन नाशिककरांना घडतं असतानाच तिदमे यांच्या समर्थकांनी निवासस्थानी गर्दी करतं महानगरप्रमुख व नगरसेवकपदाचा राजीनामा न देण्याची मागणी केल्याचा दावा तिदमे यांनी केला..काही तास तिदमे नॉट रिचेबल दिसले. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ९) तिदमे यांनी पत्रकार परिषद घेत राजीनाम्याचे अस्त्र म्यान केले. ते म्हणाले की, उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी डावलल्याने समर्थक नाराज होते. त्या भावनांचा विचार करून मी नॉट रिचेबल होतो. संपर्क नसल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी आदींनी कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. .कुटुंबीयांना दिलेल्या निरोपानुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, खा. नरेश म्हस्के, आ. सुहास कांदे, सचिव चौधरी, संजय मशीलकर, संपर्क प्रमुख राम रेपाळे यांच्याशी संपर्क केला. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचारात व्यस्त असल्याने उपमहापौर पदासंदर्भात लेखी पत्र पाठविता आले नाही. .तुझ्यावर अन्याय होणार नाही. मला भेटल्याशिवाय चुकीचा निर्णय घेऊ नकोस, असे स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर मी राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे तिदमे यांनी सांगितले. या वेळी नगरसेविका हर्षदा गायकर, नगरसेवक भागवत आरोटे, सुवर्णा मटाले, डॉ. पुनम महाले, अस्मिता देशमाने, योगेश बेलदार आदी उपस्थित होते..Sangli ZP Results 2026 : सांगलीत भाजप बॅकफूटवर! सर्वाधिक जागा शरद पवार गटाला, सत्तेच्या चाव्या अजितदादा गटाच्या हाती? कोणाला किती जागा मिळाल्या?.नगरसेवकांची तातडीची बैठकउपमुख्यमंत्री शिंदे यांची शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक मंगळवारी (ता. १०) भेट घेणार आहे. या भेटीत आम्ही आमची बाजू त्यांच्यासमोर मांडणार असल्याचे तिदमे यांनी सांगितले. उपमहापौरपदासाठी सव्वा वर्ष व गटनेतेपदासाठी एक वर्षाचा फॉर्म्युला वापरावा, अशी मागणी आम्ही करणार असल्याचे तिदमे यांनी सांगितले. दरम्यान, शिवसेनेतील दोन्ही गट स्वतंत्ररीत्या उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.