नाशिक

Nashik Shiv Sena : "साहेब, आम्ही कुठे कमी पडलो?" नाशिक शिवसेनेतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर; तिदमेंचे शिंदेंना पत्र!

Shiv Sena Internal Dispute Erupts in Nashik : नाशिक शिवसेना महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी उपमहापौर नियुक्तीवरून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवत पक्षातील नाराजी व्यक्त केली.
Pravin Tidme, Eknath Shinde

Pravin Tidme, Eknath Shinde

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत शिवसेनेला सहभागी करून उपमहापौरपद दिल्यावर शिवसेनेतून विलास शिंदे यांची उपमहापौरपदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, या नियुक्तीवरून पक्षांतर्गत वाद उफाळून आला आहे. शिवसेना महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवत आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली. ‘साहेब, आम्ही कुठे कमी पडलो?’ असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Nashik
maharashtra
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.