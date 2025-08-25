नाशिक
Dada Bhuse : महायुतीचा निर्णय शिंदे घेतील; पण आतापासूनच निवडणुकीच्या तयारीला लागा: दादा भुसे
नाशिकमध्ये आयोजित शिवसेना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.
नाशिक: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीत लढण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील. नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकावण्यासाठी तयारीला लागावे. निवडणुकीत प्रत्येक जागेवर आपल्या पक्षाचा उमेदवार तयार ठेवावा, असे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शिवसैनिकांना दिले.