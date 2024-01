Aditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी शेअर केली बाळासाहेबांसोबतची नाशिक अधिवेशनाची एक आठवण

नाशिक : उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नाशिकमध्ये सध्या अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनासाठी उद्धव ठाकरेंसह, संजय राऊत, आदित्य ठाकरे, सुषमा अंधारे यांच्यासह शिवसेनेचे मोठे नेते उपस्थित आहेत. विशेष म्हणजे आजच्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीदिनी हे अधिवेशन घेण्यात आलं आहे.

यापार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी आपले आजोबा बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबतची नाशिकमधील अधिवेशनाचीच एक आठवण सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. (shivsena ubt nashik convention aditya thackeray shares a old memores with his grandfather balasaheb thackeray)