Nashik News: धक्कादायक! अंगणवाडीच्या पोषण आहाराच्या बंद पाकिटात मृत पक्षी; नाशिकच्या देवगावातील प्रकाराने खळबळ

देवगाव : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प निफाड-१ अंतर्गत देवगाव बिट क्रमांक २ मधील हनुमान मंदिराजवळ असलेल्या इंदिरानगर अंगणवाडी केंद्रातून लाभार्थ्यांना घरपोच पोषण आहाराचे वाटप करण्यात आले. मात्र, या पोषण आहाराच्या बंद पाकिटात मृत पक्षी आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.देवगाव येथील प्रशांत कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुकदेव सदाशिव माळी यांची मुले आराध्या आणि आदित्य हे संबंधित अंगणवाडी केंद्राचे लाभार्थी आहेत. त्यांना देण्यात आलेले पोषण आहाराचे पाकीट उघडताच त्यामध्ये कुजलेल्या अवस्थेतील मृत पक्षी आढळून आला. हा प्रकार लक्षात येताच कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. त्यांनी तत्काळ याबाबत संबंधितांना माहिती दिली असून, या घटनेचे छायाचित्रही उपलब्ध आहे..अंगणवाडीमधून वितरित होणारा पोषण आहार हा लहान बालके, गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अशा संवेदनशील योजनेत अन्नसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा हा प्रकार उघड झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पालकांनी या घटनेची सखोल चौकशी करून संबंधित पुरवठादार, उत्पादन संस्था आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या निकृष्ट व दूषित पोषण आहारामुळे लाभार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे सर्व साठ्याची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..देवगाव येथील आहाराबाबत अद्याप तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तरी काही तक्रार असल्यास त्याची योग्य चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. - प्रताप पाटील, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, नाशिक.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.दोन दिवसांपूर्वी अंगणवाडी सेविकेकडून पोषण आहार आणला. काल एक पुडा फोडला, तर त्यात पक्ष्याचे पंख निघाले व आज दुसरा पुडा फोडला असता त्यात मृत पक्षीच निघाला.- पूजा सुकदेव माळी, पालक, देवगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.