नाशिक

Nashik News: धक्कादायक! अंगणवाडीच्या पोषण आहाराच्या बंद पाकिटात मृत पक्षी; नाशिकच्या देवगावातील प्रकाराने खळबळ

Devgaon Anganwadi nutrition food controversy: अंगणवाडीतील पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; मृत पक्षी आढळल्याने पालकांमध्ये भीती, सर्व साठ्याची तपासणी व दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
Sealed Anganwadi Nutrition Pack Sparks Concern After Dead Bird Claim in Devgaon

Sealed Anganwadi Nutrition Pack Sparks Concern After Dead Bird Claim in Devgaon

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सकाळ वृत्तसेवा
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देवगाव : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प निफाड-१ अंतर्गत देवगाव बिट क्रमांक २ मधील हनुमान मंदिराजवळ असलेल्या इंदिरानगर अंगणवाडी केंद्रातून लाभार्थ्यांना घरपोच पोषण आहाराचे वाटप करण्यात आले. मात्र, या पोषण आहाराच्या बंद पाकिटात मृत पक्षी आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

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