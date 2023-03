Song Shooting : ‘चल चल जाऊ बाजाराला’ गाण्याचे जोगमोडीत चित्रिकरण; स्थानिक कलाकारांचा सहभाग

By

म्हसगण (जि. नाशिक) : जोगमोडी येथील आठवडे बाजारात रवी पवार लिखित दिग्दर्शित ‘चल चल जाऊ बाजाराला’ या गाण्याचे चित्रीकरण पाहण्यासाठी नागरिकांनी तुफान गर्दी केली. (shooting of song Chal Chal Jau Bazarala at Jogamodi Participation of local artists nashik news)

ग्रामीण भागातील लोकांनी चित्रीकरण जवळून पाहिले नसल्याने शूटिंग हा त्यांच्या कुतूहलाचा विषय बनला. रवी पवार हा तरुण शॉर्ट फिल्म, गाण्यांच्या माध्यमातून विविध सामाजिक विषय समाजासमोर मांडत असतो.

त्याच्या ‘नाऱ्या’ या लघुपटाला महर्षी फिल्म फेस्टीवलमध्ये प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळालेले आहे. ‘चल चल जाऊ बाजाराला’ या गाण्यामध्ये त्यांनी स्थानिक कलाकारांना संधी देवून ग्रामीण भागात हरणगाव, जोगमोडी येथे चित्रीकरण केले.

यात स्पेशल ॲक्टर, लीड ॲक्टर, सबॲक्टर, सुपर डांन्सर हे स्थानिक कलाकार आहेत. बाल कलाकार म्हणून शरण्या मोरे व शर्वरी कंक यांनी काम केले आहे. गिताचे लेखन व दिग्दर्शन रवी पवार यांचे असून, त्यांच्यासह ललित गावित यांची निर्मिती आहे.

सहदिग्दर्शक म्हणून नितीन चव्हाण, संदीप धूम, डी.ओ.पी. म्हणून दिलीप गांगोडे यांनी काम पाहिले. गणेश जाधव, विजय भरसट, मंगल बच्छाव, सारिका गांगोडे यांच्यासह हरणगाव, शिंदे येथील ग्रामस्थांनी सहकार्य केले.