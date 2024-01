Nashik: शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला अल्प प्रतिसाद! जिल्ह्यात संघर्ष समितीच्या बाजारबंद असहकार आंदोलनाला सुरवात

नाशिक : कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या असहकार आंदोलनास सोमवार (ता. ८)पासून सुरवात झाली. मात्र या आंदोलनाला जिल्ह्यातील बाजार समितीकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला. (Short response to movement of farmers organizations Sangharsh Samiti Bazar And non cooperation movement started in district Nashik)